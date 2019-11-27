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РИА Новости

В Доминикане пятерых пострадавших в ДТП россиян выписали из больницы

20:10 27.11.2019 (обновлено: 20:38 27.11.2019)
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© Фото : Diario LibreАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
© Фото : Diario Libre
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пять российских туристов, пострадавших в ДТП в Доминикане, выписаны из больницы и готовы вернуться на родину, на лечении остаются 27 из 39 пассажиров попавшего в автокатастрофу автобуса, двоим требуется срочная операция, остальные идут на поправку, сообщил по телефону РИА Новости руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.
"Семь человек уехали еще вчера. Еще пять человек сейчас уже выписались из больницы, находятся в гостинице, и они готовы в любой момент стартовать в Россию, ждут, когда туроператор даст им билеты и отправит", - сказал он.
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По словам дипломата, состояние 12-летней девочки удовлетворительное. "Ее переводят в другой госпиталь, будут смотреть, будет операция для ее полного восстановления", - отметил Евдокимов. Он подтвердил, что у нее не было ампутации рук.
Евдокимов уточнил, что ампутация рук была у мужчины и у женщины. "Ампутация была. Один мужчина потерял руку, у одной женщины ампутировали две руки", - сказал он .
В дипмиссии сообщили, что пострадавшие идут на поправку, двоим необходима срочная операция. "Что касается других, то все стабильны, идут на поправку, только двое находятся в критическом, но не смертельном состоянии, им требуется срочная операция. У одной женщины поврежден позвоночник, ее нужно оперировать, у другой женщины была сильная черепная травма, ей тоже нужна операция по восстановлению, в первую очередь, челюсти. Это два самых тяжелых случая, будет длительное лечение", - уточнил он.
Евдокимов отметил, что у некоторых туристов в аварии были утеряны документы. "Есть проблемы с некоторыми, потому что куча-мала была, потеряли паспорта. Задача - оформлять необходимые документы для возвращения на родину. У кого потеряны, у кого нет, сейчас этим предстоит заниматься", - сказал он.
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Сотрудник посольства сообщил, что доминиканские власти оказывают поддержку. "Серьезно относятся, принимают меры, оказывают помощь",- сказал Евдокимов. По его словам, российские соотечественники также откликнулись на трагедию. "Столько было обращений о помощи со стороны соотечественников, выпускников российских вузов, дипкорпуса. Предлагали от переводческой помощи до донорской крови", - рассказал Евдокимов.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, 2 гида и водитель автобуса. Погибших нет. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану по линии туроператора Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.
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