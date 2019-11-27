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РИА Новости

Исследование: в России выросла доля нелегальной табачной продукции

20:03 27.11.2019 (обновлено: 20:05 27.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Продажа сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анна Киселева. Крупнейшие табачные компании России представили результаты исследования рынка сигарет, проведенного компанией Nielsen по итогам третьего квартала. Согласно нему, доля нелегальной продукции в стране достигла 15,6%, а география ее распространения расширилась и теперь охватывает не только приграничные территории, но и всю Россию: от сельской местности до двух столиц.
Впервые в исследовании Nielsen учитывались города с населением от 50 тысяч человек и сельская местность с небольшими населенными пунктами. Включение данных страт в анализ увеличило долю нелегальных сигарет до 15,6% с 12,1% (без учета села), отметила директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.
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Согласно данным Nielsen по итогам третьего квартала 2018 года, данный показатель, без учета небольших населенных пунктов, составлял 8,4%. Что касается данных 2019 года, в первом квартале исследовательская компания Kantar получила показатель доли нелегальных сигарет в размере 10,3%, однако она использует отличную от Nielsen методологию.
Потери федерального бюджета из-за увеличения оборота нелегальной табачной продукции в России могут составить в 2019 году до 100 миллиардов рублей, подсчитали в компаниях Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco. По итогам 2018 года табачная отрасль уплатила акцизов на сумму 583 миллиарда рублей и НДС на 113 миллиардов рублей, напомнили они.

Табачный путь

Как отмечается в исследовании, страны ЕАЭС по-прежнему являются источником каждой второй пачки, реализуемой без уплаты налогов в российский бюджет. Всего они занимают 55,4% "черного" рынка.
Крупнейшим "донором" поставок нелегального табака в РФ остается Белоруссия: продукция белорусского производства занимает 36% от всего объема нелегальных сигарет, продаваемых в нашей стране.
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Вторым по величине источником нелегальной табачной продукции остаются страны дальнего зарубежья, на них приходится 15,7% всего объема нелегальных сигарет на российском рынке.
Третье место по доле нелегального рынка занимают сигареты российского производства с подозрительной акцизной маркой – на них приходится 9,6% нелегального рынка, отмечается в результатах исследования.

Города и села

Как отметил руководитель "БАТ Россия" по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игорь Черкасский, изменение методики исследования и расширение территориального покрытия показало, что "большая доля нелегальной продукции наблюдается не только в приграничных территориях, как это было предыдущие годы".
"Табачная контрабанда и контрафакт присутствует на всей территории страны, как в сельской местности, так и в столицах. Важно обратить внимание, что в Москве исследование показало практически двукратный рост присутствия нелегальных сигарет по сравнению с прошлым годом до 7,3% или более 2 миллиарда штук", - рассказал Черкасский. Северная столица тоже не отстает от данного показателя, там доля равна 6%.
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Среди городов-миллионников абсолютный рекорд принадлежит Ростову-на-Дону, где нелегальные сигареты, продающиеся без уплаты налогов в федеральный бюджет, составляют уже 50,9% рынка, говорится в результатах исследовании.

Решение проблемы

Основной причиной роста нелегального рынка табачные компании считают кратную разницу в цене между легальной и нелегальной продукцией. "Взаимосвязь между увеличением цен на легальные продукты и ростом нелегальной торговли очевидна", - отмечает Миртова из Imperial Tobacco.
"С нелегальных сигарет не уплачивается акциз и другие налоги, а стоимость легальных сигарет постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза. Сегодня средняя стоимость пачки сигарет в России составляет 115 рублей, из которых 62 рубля – это минимальная налоговая составляющая (минимальная ставка акциза и НДС), в то время как нелегальная продукция продается в рознице по цене 40-50 рублей за пачку", - пояснила вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Галина Родина.
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Для сокращения объема нелегального рынка табачные компании предлагают в первую очередь консолидировать ответственность за табачную отрасль в едином ведомстве в правительстве. Кроме того, по мнению вице-президента по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России Сергея Слипченко, необходимо распространение обязательной маркировки табачных изделий и запрет на продажу немаркированной продукции, ограничение незаконного перемещения табачной продукции через госграницу РФ с государствам Таможенного союза в рамках ЕАЭС, а также применение других мер.
Как отметил РИА Новости заместитель гендиректора оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов, увеличение нелегального оборота говорит о том, что недобропорядочные предприниматели стараются максимально нарастить объем своей продукции, до введения запрета на продажу пачек без маркировки.
С 1 июля 2020 года продажа сигарет и папирос без спецмаркировки будет запрещена.
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Евразийский экономический союзБАТ РоссиясигаретыNielsenБелоруссияРостов-на-ДонуРоссияЭкономика
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