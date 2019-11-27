В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

Рабочий на газовой станции на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутат Игорь Ананских призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы совместно принять решение по транзиту газа.

Так он прокомментировал слова украинского премьера Алексея Гончарука, заявившего о готовности обсуждать заключение нового контракта при двух условиях: соглашение должно быть долгосрочным и подписанным по европейским правилам.

"Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит. "Газпром" уже объявил льготные условия для Украины. Решение Украины — согласиться или нет", — отметил Ананских в комментарии телеканалу RT

Также парламентарий согласился с требованием Гончарука подписать договор на коммерческих условиях.

"Под этими <…> условиями подразумеваются оптимальные условия для обеих сторон. Об этом "Газпром" говорит уже много лет", — заключил он.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал предложение российской стороны продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от судебных претензий неприемлемым.