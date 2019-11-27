В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутат Игорь Ананских призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы совместно принять решение по транзиту газа.
Так он прокомментировал слова украинского премьера Алексея Гончарука, заявившего о готовности обсуждать заключение нового контракта при двух условиях: соглашение должно быть долгосрочным и подписанным по европейским правилам.
"Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит. "Газпром" уже объявил льготные условия для Украины. Решение Украины — согласиться или нет", — отметил Ананских в комментарии телеканалу RT.
Также парламентарий согласился с требованием Гончарука подписать договор на коммерческих условиях.
"Под этими <…> условиями подразумеваются оптимальные условия для обеих сторон. Об этом "Газпром" говорит уже много лет", — заключил он.
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал предложение российской стороны продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от судебных претензий неприемлемым.
Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита голубого топлива в следующем году проходят с середины 2018 года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем прошли переговоры на техническом уровне. Конкретных решений принято не было.