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РИА Новости

В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

19:50 27.11.2019 (обновлено: 21:17 27.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутат Игорь Ананских призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы совместно принять решение по транзиту газа.
Так он прокомментировал слова украинского премьера Алексея Гончарука, заявившего о готовности обсуждать заключение нового контракта при двух условиях: соглашение должно быть долгосрочным и подписанным по европейским правилам.
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"Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит. "Газпром" уже объявил льготные условия для Украины. Решение Украины — согласиться или нет", — отметил Ананских в комментарии телеканалу RT.
Также парламентарий согласился с требованием Гончарука подписать договор на коммерческих условиях.
"Под этими <…> условиями подразумеваются оптимальные условия для обеих сторон. Об этом "Газпром" говорит уже много лет", — заключил он.
Вывеска на здании компании Нафтогаз Украины, архивное фото
18 ноября, 19:40
В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал предложение российской стороны продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от судебных претензий неприемлемым.
Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита голубого топлива в следующем году проходят с середины 2018 года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем прошли переговоры на техническом уровне. Конкретных решений принято не было.
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Нафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Сесть с ними за стол переговоров для обсуждения деталей и подписания контракта - всё равно что сесть за карточный стол с шулерами. Пора бы уже запомнить это.
27 ноября, 20:05
Naum Vygodsky
92000028
слабый, пораженщицкий ответ
27 ноября, 20:07
Сергей Стольник
7020108
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