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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о выплате довольствия призывникам

19:37 27.11.2019 (обновлено: 19:38 27.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСолдаты-срочники
Солдаты-срочники
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Солдаты-срочники. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статьи 2, 3 и 4 федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
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Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2012-2018 годах в России проводился эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Результатом стало увеличение денежных выплат для всех категорий военных. Также подчеркивается, что этот эксперимент позволил минимизировать риски снижения доходов военнослужащих по призыву, связанных с приостановлением индексации денежного довольствия военнослужащих на годовой уровень инфляции в период с 2013 по 2017 год.
"В целях реализации проекта федерального закона Минобороны России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации "О денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву" в соответствии с которым военнослужащим по призыву предусматривается установить оклады по воинским должностям в размере 2 000 рублей в месяц", - говорится в документе.
Уточняется, что выплата включает размер оклада, ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанные с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу со сведениями, представляющими гостайну.
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"Законопроектом, также предусматривается установление военнослужащим по призыву единовременного пособия при увольнении с военной службы в размере 1 оклада по воинской должности", - добавляется в документе.
Отмечается, что предусмотренные изменения не повлекут социальной напряженности и не приведут к уменьшению размера единовременного пособия при увольнении с военной службы.
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