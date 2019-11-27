Суд в Вашингтоне отложил вынесение приговора экс-советнику Трампа

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Вашингтоне отложил вынесение приговора бывшему советнику президента Суд в Вашингтоне отложил вынесение приговора бывшему советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну , говорится в распоряжении судьи Эмметта Салливана. Новая дата пока не назначена.

Приговор был намечен на 18 декабря, но защита и обвинение просили отложить его. В декабре ожидается доклад генерального инспектора министерства юстиции о расследовании "российского вмешательства" на выборах 2016 года. Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком. Неизвестно, окажет ли доклад влияние на дело Флинна.

Приговор был впервые отложен в декабре 2018 года после того, как судья дал понять Флинну, что тот вряд ли избежит тюремного срока, если не продолжит сотрудничество с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему.