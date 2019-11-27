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РИА Новости

Суд в Вашингтоне отложил вынесение приговора экс-советнику Трампа

19:29 27.11.2019 (обновлено: 19:30 27.11.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterМайкл Флинн
Майкл Флинн
© AP Photo / Carolyn Kaster
Майкл Флинн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Суд в Вашингтоне отложил вынесение приговора бывшему советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, говорится в распоряжении судьи Эмметта Салливана. Новая дата пока не назначена.
Приговор был намечен на 18 декабря, но защита и обвинение просили отложить его. В декабре ожидается доклад генерального инспектора министерства юстиции о расследовании "российского вмешательства" на выборах 2016 года. Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком. Неизвестно, окажет ли доклад влияние на дело Флинна.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
18 декабря 2018, 23:48
Белый дом раскритиковал ФБР в нарушении протокола при допросе Флинна
Приговор был впервые отложен в декабре 2018 года после того, как судья дал понять Флинну, что тот вряд ли избежит тюремного срока, если не продолжит сотрудничество с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему.
Мюллер расследовал предполагаемые связи Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Мюллер завершил расследование в марте текущего года, не найдя свидетельств "сговора" между Трампом и Россией.
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Майкл ФлиннДональд ТрампСергей КислякФедеральное бюро расследований СШАВашингтон (город)СШАВ мире
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