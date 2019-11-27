Сайдик рассказал о ходе урегулирования конфликта в Донбассе

В целом Сайдик заявил, что развитие событий в регионе конфликта в последнее время внушает "определённый оптимизм". "Выполняя принятые обязательства, стороны в начале этой недели уведомили СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ об окончании разведения сил и средств в участке в районе Золотого. На участке разведения сил и средств в районе Петровского продолжаются работы по удалению фортификационных сооружений", - заявил он.

Сайдик также обратил внимание, что 20 ноября после окончания строительных и ремонтных работ был открыт пешеходный мост в Станице Луганской. По словам дипломата, это "большое облегчение для населения, ведь, по последним данным, в среднем около 11 тысяч человек проходят через пункт пропуска в Станице Луганской".