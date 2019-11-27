Сайдик рассказал о ходе урегулирования конфликта в Донбассе

МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что надеется на проведение обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе в обозримом будущем.
"Я убежден, что стороны хотят обмена. И надеюсь, что он еще состоится в обозримом времени", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседаний контактной группы по урегулированию в Донбассе и ее рабочих подгрупп. Дипломат также подчеркнул, что участниками переговоров ведется "очень серьезная" работа по теме подготовки обмена пленными.
В целом Сайдик заявил, что развитие событий в регионе конфликта в последнее время внушает "определённый оптимизм". "Выполняя принятые обязательства, стороны в начале этой недели уведомили СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ об окончании разведения сил и средств в участке в районе Золотого. На участке разведения сил и средств в районе Петровского продолжаются работы по удалению фортификационных сооружений", - заявил он.
В то же время спецпредставитель ОБСЕ в качестве негативного момента отметил нарушения перемирия в Донбассе. Он пояснил, что после относительного спада на минувшей неделе число нарушений режима прекращения огня в последние дни опять возросло. "Поэтому обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все возможное для строгого соблюдения режима тишины. Надеюсь, что работу лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) в Париже 9 декабря не будут издалека тревожить боевые действия в Донбассе. В преддверии этого саммита хотел бы подчеркнуть, что мы со стороны контактной группы и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные нам политическими советниками "нормандского формата", и сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу", - подчеркнул он.
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Сайдик также обратил внимание, что 20 ноября после окончания строительных и ремонтных работ был открыт пешеходный мост в Станице Луганской. По словам дипломата, это "большое облегчение для населения, ведь, по последним данным, в среднем около 11 тысяч человек проходят через пункт пропуска в Станице Луганской".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.