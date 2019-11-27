В Египте нашли саркофаги возрастом около 3,5 тысячи лет

Как сообщили в министерстве по делам памятников древности страны, саркофаги длиной от 180 до 195 сантиметров покрыты богатой росписью. Два саркофага принадлежат женщинам. "Про третий саркофаг информации немного, поскольку на нем практически нет надписей", - говорится в распространенном заявлении ведомства.