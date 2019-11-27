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РИА Новости

В Египте нашли саркофаги возрастом около 3,5 тысячи лет

19:20 27.11.2019 (обновлено: 19:43 27.11.2019)
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© Фото : Ministry of AntiquitiesСаркофаг возрастом около 3,5 тысяч лет, обнаруженный французскими археологами в районе некрополя Эль-Ассасиф на юге Египта
Саркофаг возрастом около 3,5 тысяч лет, обнаруженный французскими археологами в районе некрополя Эль-Ассасиф на юге Египта
© Фото : Ministry of Antiquities
Саркофаг возрастом около 3,5 тысяч лет, обнаруженный французскими археологами в районе некрополя Эль-Ассасиф на юге Египта
КАИР, 27 ноя - РИА Новости. Три хорошо сохранившихся саркофага возрастом около 3,5 тысячи лет обнаружили французские археологи в районе некрополя Эль-Ассасиф на юге Египта.
Как сообщили в министерстве по делам памятников древности страны, саркофаги длиной от 180 до 195 сантиметров покрыты богатой росписью. Два саркофага принадлежат женщинам. "Про третий саркофаг информации немного, поскольку на нем практически нет надписей", - говорится в распространенном заявлении ведомства.
© Фото : Ministry of AntiquitiesСаркофаг возрастом около 3,5 тысяч лет, обнаруженный французскими археологами в районе некрополя Эль-Ассасиф на юге Египта
Саркофаг возрастом около 3,5 тысяч лет, обнаруженный французскими археологами в районе некрополя Эль-Ассасиф на юге Египта
© Фото : Ministry of Antiquities
Саркофаг возрастом около 3,5 тысяч лет, обнаруженный французскими археологами в районе некрополя Эль-Ассасиф на юге Египта
Ученые установили, что находка относится к XVIII династии фараонов (1550-1292 года до нашей эры).
Некрополь Эль-Ассасиф расположен на западном берегу Нила на юге страны. Там обнаружены захоронения времен XVIII, XXV и XXVI династий фараонов Древнего Египта.
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