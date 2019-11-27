В Иране задержали восемь человек, связанных с ЦРУ

"Были задержаны шесть человек, находившихся на протестах и выполнявших распоряжения разведорганов, а также два человека, собиравших информацию и имевших цель отправить ее за рубеж", - говорится в заявлении отдела контрразведки ведомства, опубликованном на информационном портале правительства Ирана.