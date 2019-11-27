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РИА Новости

В Иране задержали восемь человек, связанных с ЦРУ

19:18 27.11.2019 (обновлено: 22:33 27.11.2019)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 ноя - РИА Новости. Иранские власти в связи с массовыми беспорядками задержали восемь человек, работавших на ЦРУ, сообщило министерство информации (спецслужбы) Ирана в среду.
"Были задержаны шесть человек, находившихся на протестах и выполнявших распоряжения разведорганов, а также два человека, собиравших информацию и имевших цель отправить ее за рубеж", - говорится в заявлении отдела контрразведки ведомства, опубликованном на информационном портале правительства Ирана.
Как следует из сообщения, задержанные прошли обучение в различных странах за счёт бюджета ЦРУ под видом журналистов, однако попали в поле видимости ведомства еще до беспорядков. По данным ведомства, они получили задание подготовить тщательные доклады и сообщения по беспорядкам, сопровождаемые снимками.
Их удалось задержать до того, как они успели что-либо сделать и вылететь из страны.
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