В Иране задержали восемь человек, связанных с ЦРУ

"Были задержаны шесть человек, находившихся на протестах и выполнявших распоряжения разведорганов, а также два человека, собиравших информацию и имевших цель отправить ее за рубеж", - говорится в заявлении отдела контрразведки ведомства, опубликованном на информационном портале правительства Ирана.
Как следует из сообщения, задержанные прошли обучение в различных странах за счёт бюджета ЦРУ под видом журналистов, однако попали в поле видимости ведомства еще до беспорядков. По данным ведомства, они получили задание подготовить тщательные доклады и сообщения по беспорядкам, сопровождаемые снимками.
Их удалось задержать до того, как они успели что-либо сделать и вылететь из страны.