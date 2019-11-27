Число погибших в ДТП в Челябинской области увеличилось до двух человек

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Два человека погибли в среду при столкновении трех большегрузных автомобилей и "Газели" на трассе в Два человека погибли в среду при столкновении трех большегрузных автомобилей и "Газели" на трассе в Челябинской области , сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 15.47 (13.47 мск) на автодороге М-5 "Урал" на 1646-м километре. Столкнулись две фуры, едущие в одном направлении. После этого большегрузы столкнулись с едущим навстречу грузовым автомобилем и "Газелью". Сообщалось, что погиб один человек, ранены двое.

"На автодороге "Москва-Челябинск" произошло столкновение трех большегрузных автомобилей Mercedes, MAN, DAF и "Газели". После аварии две фуры и "Газель" опрокинулись в кювет, где произошло возгорание Mercedes. В результате ДТП неустановленные водители сгоревшего автомобиля и отечественной машины погибли", - говорится в сообщении.

На месте происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, представители других экстренных служб, уточняется в сообщении. Устанавливаются обстоятельства аварии.