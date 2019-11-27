Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T19:10+0300
https://ria.ru/20191127/1561682689.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156156/37/1561563762_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_ac3344fb60ec3663178a6552f05c3d20.jpg
РИА Новости

Число погибших в ДТП в Челябинской области увеличилось до двух человек

19:09 27.11.2019 (обновлено: 19:10 27.11.2019)
3950
© РИА Новости / Евгений БиятовСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Евгений Биятов
Скорая помощь. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Два человека погибли в среду при столкновении трех большегрузных автомобилей и "Газели" на трассе в Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 15.47 (13.47 мск) на автодороге М-5 "Урал" на 1646-м километре. Столкнулись две фуры, едущие в одном направлении. После этого большегрузы столкнулись с едущим навстречу грузовым автомобилем и "Газелью". Сообщалось, что погиб один человек, ранены двое.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Вчера, 14:51
Стало известно о состоянии кадетов, попавших в ДТП в Приангарье
"На автодороге "Москва-Челябинск" произошло столкновение трех большегрузных автомобилей Mercedes, MAN, DAF и "Газели". После аварии две фуры и "Газель" опрокинулись в кювет, где произошло возгорание Mercedes. В результате ДТП неустановленные водители сгоревшего автомобиля и отечественной машины погибли", - говорится в сообщении.
На месте происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, представители других экстренных служб, уточняется в сообщении. Устанавливаются обстоятельства аварии.
По данным управления федеральных автодорог "Южный Урал", на месте ДТП произведена эвакуация двух поврежденных грузовых автомобилей и "Газели", проезжая часть очищена, движение полностью восстановлено.
0101220
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФМВД РФРоссияЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Наручники на решетке
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тело 17-летней девушки, пропавшей в Приморье, нашли в реке Уссури
Избрание меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной в Пресненском районном суде
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК возбудил дело после самоубийства девушки-следователя в Сочи
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Задержание подозреваемого
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
Прохожие спасли 9-летнюю девочку от похитителя
В Иркутске подросток предотвратил похищение девятилетней девочки
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Экран видеосвязи с заместителем гендиректора Аэрофлота Владимиром Александровым, обвиняемым в крупном мошенничестве
Басманный суд оставил в СИЗО топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Задержание преступника
В Казахстане задержали россиянина, находившегося в розыске десять лет
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
Застрявший в туалете сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
07:36Восемь кадетов остаются в больнице в Иркутской области после ДТП
Лента новостейМолния