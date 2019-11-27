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РИА Новости

Более 12,4 тысячи подъездов отремонтировали в МО с начала года

19:09 27.11.2019 (обновлено: 19:10 27.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидКапитальный ремонт в подъезде жилого дома
Капитальный ремонт в подъезде жилого дома
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В рамках губернаторской программы "Мой подъезд" с начала года на территории Московской области отремонтировали свыше 12,4 тысячи подъездов, сообщил телеканал "360".
И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский уточнил, что к сегодняшнему дню губернаторская программа реализована более чем на 85%. В общей сложности до конца года региональные власти намерены отремонтировать 14,4 тысячи подъездов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, учитывая желания жителей, принял решение продлить срок действия программы, и в 2020 году эта работа будет продолжена", – рассказал Велиховский.

Отмечается, что программа реализуется в соответствии с мнениями жителей. При ремонте с ними согласуется всяческие детали, будь то сроки проведения, дизайнерские решения или цветовая гамма. Кроме того, им предлагается на выбор свыше 20 услуг, среди которых ремонт потолков, стен, полов, мусоропровода, а также замена почтовых ящиков и оконных блоков.
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Новости ПодмосковьяМинистерство ЖКХ Московской областиМосковская область
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