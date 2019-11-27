Более 12,4 тысячи подъездов отремонтировали в МО с начала года

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский уточнил, что к сегодняшнему дню губернаторская программа реализована более чем на 85%. В общей сложности до конца года региональные власти намерены отремонтировать 14,4 тысячи подъездов.

Отмечается, что программа реализуется в соответствии с мнениями жителей. При ремонте с ними согласуется всяческие детали, будь то сроки проведения, дизайнерские решения или цветовая гамма. Кроме того, им предлагается на выбор свыше 20 услуг, среди которых ремонт потолков, стен, полов, мусоропровода, а также замена почтовых ящиков и оконных блоков.