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РИА Новости

В России отменили обязательную сертификацию лекарств

19:05 27.11.2019 (обновлено: 23:47 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФармацевт-ассистент аптеки
Фармацевт-ассистент аптеки
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Производители лекарств вместо их обязательной сертификации будут обязаны предоставлять данные в Росздравнадзор, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Документ ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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"Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения, с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата", — говорится в постановлении.
Если медикаменты будут соответствовать всем требованиям, они поступят в оборот.
Глава кабмина рассчитывает, что новый порядок позволить эффективнее контролировать лекарственные препараты, выходящие на российский рынок.
"Об этом все время просят люди, обращаются к нам с этими вопросами", — отметил премьер.
Медведев также надеется, что новый порядок ввода лекарств ускорит их появление в аптеках.
Правила вступят в силу 29 ноября.
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701518476380
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Дмитрий МедведевРосздравнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сертификация лекарственных средств – это процесс, целью которого является подтверждение соответствия качества указанных товаров нормам безопасности. Видать наш премьер всерьёз считает, что отмена сертификации не оказывает никакого влияния на снижение безопасности лекарственных средств. При этом следует иметь в виду, что сегодня на рынке лекарств доля фальсификата составляет около 50%.
27 ноября, 19:48
Владимир Белогорский
203112111
Об этом все время просят лоббисты, обращаются к нам с этими вопросами.
27 ноября, 19:12
Славик Л
14571629
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