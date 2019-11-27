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РИА Новости

ОЗХО не смогла достичь консенсуса по вопросу бюджета на 2020 год

19:05 27.11.2019
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© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
ГААГА (Нидерланды), 27 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ходе 24-й сессии конференции государств-участников (КГУ) не смогла достичь консенсуса по бюджету организации на 2020 год после возражения ряда стран, включая Россию, вопрос вынесен на голосование.
"Нет консенсуса по принятию этого проекта решения. В соответствии с правилами... решения по существу должны приниматься, по возможности, консенсусом. Если консенсус недостижим, председатель конференции откладывает заседание на 24 часа и прикладывает все усилия для достижения консенсуса, и докладывает конференции до истечения этого периода. По прошествии 24 часов конференция принимает решение двумя третями голосов присутствующих и принимающих участие в голосовании", - заявил председатель КГУ, представитель Болгарии Красимир Костов.
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Изначально участникам КГУ предлагалось принять так называемый омнибусный проект решения по бюджету. Против такого решения выступили ряд стран, включая Россию.
Камнем преткновения стало, по словам российской делегации, намерение "растворить в различных статьях бюджета расходы на неконвенционную деятельность". Под такой деятельностью, в частности, подразумевается финансирование работы атрибутивного механизма, созданного летом 2018 года и имеющего своей задачей устанавливать ответственных за применение химического оружия. Россия выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН.
Ранее глава постпредства РФ в ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что, согласно финансовым правилам организации, неизрасходованные средства за предыдущий год должны возвращаться государствам-участникам пропорционально их национальному вкладу. По его словам, "уже второй год подряд технический секретариат с упорством, достойным лучшего применения, пытается решать за остальные государства, и эти кассовые остатки направлять по своему усмотрению, не спрашивая мнения других государств".
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Возражения России поддержали ряд стран, включая Китай и Иран. В то же время, представитель США на КГУ ОЗХО выразил сожаление в связи с тем, что консенсуса достичь не удалось и посетовал, что "это вызвано не финансовыми соображениями, а отказом поддержать работу" атрибутивного механизма.
Очередная сессия конференции государств-участников ОЗХО началась в Гааге 25 ноября и продлится до 29 ноября включительно.
В конце июня 2018 года государства-участники ОЗХО в ходе специальной сессии КГУ Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках.
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Александр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияСовет Безопасности ООНГаагаНидерландыРоссияВ мире
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