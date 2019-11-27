ОЗХО не смогла достичь консенсуса по вопросу бюджета на 2020 год

ГААГА (Нидерланды), 27 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ходе 24-й сессии конференции государств-участников (КГУ) не смогла достичь консенсуса по бюджету организации на 2020 год после возражения ряда стран, включая Россию, вопрос вынесен на голосование.

"Нет консенсуса по принятию этого проекта решения. В соответствии с правилами... решения по существу должны приниматься, по возможности, консенсусом. Если консенсус недостижим, председатель конференции откладывает заседание на 24 часа и прикладывает все усилия для достижения консенсуса, и докладывает конференции до истечения этого периода. По прошествии 24 часов конференция принимает решение двумя третями голосов присутствующих и принимающих участие в голосовании", - заявил председатель КГУ, представитель Болгарии Красимир Костов.

Изначально участникам КГУ предлагалось принять так называемый омнибусный проект решения по бюджету. Против такого решения выступили ряд стран, включая Россию.

Камнем преткновения стало, по словам российской делегации, намерение "растворить в различных статьях бюджета расходы на неконвенционную деятельность". Под такой деятельностью, в частности, подразумевается финансирование работы атрибутивного механизма, созданного летом 2018 года и имеющего своей задачей устанавливать ответственных за применение химического оружия. Россия выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН.

Ранее глава постпредства РФ в ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что, согласно финансовым правилам организации, неизрасходованные средства за предыдущий год должны возвращаться государствам-участникам пропорционально их национальному вкладу. По его словам, "уже второй год подряд технический секретариат с упорством, достойным лучшего применения, пытается решать за остальные государства, и эти кассовые остатки направлять по своему усмотрению, не спрашивая мнения других государств".

Возражения России поддержали ряд стран, включая Китай и Иран. В то же время, представитель США на КГУ ОЗХО выразил сожаление в связи с тем, что консенсуса достичь не удалось и посетовал, что "это вызвано не финансовыми соображениями, а отказом поддержать работу" атрибутивного механизма.

Очередная сессия конференции государств-участников ОЗХО началась в Гааге 25 ноября и продлится до 29 ноября включительно.