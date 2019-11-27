На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России

КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Бурштынская и Приднепровская ТЭС, принадлежащие украинской компании ДТЭК, перешли на ограниченный режим выработки электроэнергии, требуя прекратить импорт электричества из Белоруссии. Бурштынская и Приднепровская ТЭС, принадлежащие украинской компании ДТЭК, перешли на ограниченный режим выработки электроэнергии, требуя прекратить импорт электричества из РФ

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, Украина импортирует из РФ меньше 1% суточной потребности в электроэнергии.

Как говорится в обращениях руководства ТЭС к мэрам Бурштына (Ивано-Франковская область ред) и Днепра (бывший Днепропетровск), увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности работы станций в обычном режиме.

В своих обращениях руководство ТЭС предлагает прекратить импорт из РФ и Белоруссии.

Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ назвал такие действия компании ДТЭК шантажом.