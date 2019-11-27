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РИА Новости

На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России

19:03 27.11.2019 (обновлено: 19:37 27.11.2019)
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© AP Photo / Mstyslav ChernovТЭС на Украине
ТЭС на Украине
© AP Photo / Mstyslav Chernov
ТЭС на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Бурштынская и Приднепровская ТЭС, принадлежащие украинской компании ДТЭК, перешли на ограниченный режим выработки электроэнергии, требуя прекратить импорт электричества из РФ и Белоруссии.
Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, Украина импортирует из РФ меньше 1% суточной потребности в электроэнергии.
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Как говорится в обращениях руководства ТЭС к мэрам Бурштына (Ивано-Франковская область ред) и Днепра (бывший Днепропетровск), увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности работы станций в обычном режиме.
В своих обращениях руководство ТЭС предлагает прекратить импорт из РФ и Белоруссии.
Глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ назвал такие действия компании ДТЭК шантажом.
Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. В сентябре Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии, и в начале октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ.
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181262014
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Андрей ГерусВерховная Рада УкраиныБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Аплодирую! Молодцы! Так держать! Берите энергию у запада, там демократичнее и независимее))))
27 ноября, 19:13
Руслан Мурадов
1450000
Можно из САСШ не только газ импортировать, но и электричество.
27 ноября, 19:41
Naum Vygodsky
4100000
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