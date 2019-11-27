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РИА Новости

Премьер Чехии отверг предложение Германии о разделении мигрантов в ЕС

18:59 27.11.2019 (обновлено: 19:00 27.11.2019)
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© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш в среду в беседе с журналистами отверг новое предложение Германии о разделении прибывающих в Европу нелегальных мигрантов между странами Евросоюза, добавив, что удивлен возвращением дискуссии по этому поводу.
Представители Германии выступили в ноябре с инициативой о реформировании системы предоставления убежища прибывающим в Европу нелегальным мигрантам с тем, чтобы они сначала распределялись по странам ЕС, которые потом взяли бы на себя заботы о проведении дальнейших процедур по приему беженцев.
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"Мы принципиально отвергаем нелегальную миграцию, а также отвергаем, чтобы контрабандистские структуры принимали решения о том, кто будет жить в Европе. Мы отвергаем квоты. Я не понимаю, почему кто-то постоянно поднимает эту тему и она возвращается на стол переговоров. Надеюсь, что в рамках новой Еврокомиссии это не будет продолжаться", - заявил Бабиш, добавив, что главной целью властей Чехии является забота о собственных гражданах.
В свою очередь, первый вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек, дополняя премьера, сказал, что Чехия намерена в вопросе о беженцах координировать свою позицию с партнерами по Вышеградской четверке (помимо Чехии, ныне председательствующей в этой неформальной группе, в ее состав входят также Словакия, Польша и Венгрия).
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Андрей БабишЕвросоюзГерманияЧехияЕвропаВ мире
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