Премьер Чехии отверг предложение Германии о разделении мигрантов в ЕС

ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Чешский премьер Чешский премьер Андрей Бабиш в среду в беседе с журналистами отверг новое предложение Германии о разделении прибывающих в Европу нелегальных мигрантов между странами Евросоюза, добавив, что удивлен возвращением дискуссии по этому поводу.

Представители Германии выступили в ноябре с инициативой о реформировании системы предоставления убежища прибывающим в Европу нелегальным мигрантам с тем, чтобы они сначала распределялись по странам ЕС, которые потом взяли бы на себя заботы о проведении дальнейших процедур по приему беженцев.

"Мы принципиально отвергаем нелегальную миграцию, а также отвергаем, чтобы контрабандистские структуры принимали решения о том, кто будет жить в Европе. Мы отвергаем квоты. Я не понимаю, почему кто-то постоянно поднимает эту тему и она возвращается на стол переговоров. Надеюсь, что в рамках новой Еврокомиссии это не будет продолжаться", - заявил Бабиш, добавив, что главной целью властей Чехии является забота о собственных гражданах.