Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-27T22:00+0300
https://ria.ru/20191127/1561681956.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156167/75/1561677526_0:474:1280:1194_1036x0_80_0_0_bff8206ec6712600f21fd9d56690d5ba.jpg
РИА Новости

Ученые назвали причины вымирания неандертальцев

22:00 27.11.2019
10417
© Фото : Petr KratochvilРеконструкция облика неандертальца
Реконструкция облика неандертальца
© Фото : Petr Kratochvil
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ученые построили модели, имитирующие развитие популяции неандертальцев и пришли к выводу, что для объяснения вымирания этой ветви рода Homo не нужны никакие дополнительные факторы. Неандертальцы могли исчезнуть в силу простых демографических причин. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.
Неандертальцы исчезли около 40 тысяч лет назад, примерно в то же самое время, когда анатомически современные люди начали мигрировать из Африки на Ближний Восток и в Европу. Считается, что последние были более приспособленными и успешнее конкурировали с неандертальцами в борьбе за ресурсы. К тому же климатические изменения вынудили неандертальцев покинуть северные районы Европы и мигрировать на юг и юго-восток, в районы, уже занятые современными людьми.
Голландские ученые под руководством Криста Ваесена (Krist Vaesen) из Эйнховенского технологического университета теоретически доказали, что для объяснения исчезновения популяции неандертальцев совсем не обязательно привлекать в качестве основного аргумента конкуренцию со стороны современных людей.
Результаты генетических исследований свидетельствуют о том, что численность популяций неандертальцев еще до прихода в Европу современных людей была очень небольшой — не превышала 4000 особей. При этом они были разделены на множество небольших групп, проживающих удаленно друг от друга.
Авторы разработали популяционные модели для имитации развития популяций неандертальцев численностью 50, 100, 500, 1000 или 5000 особей на протяжении десяти тысяч лет. В качестве примера группового и семейного поведения ученые использовали современные небольшие изолированные группы охотников-собирателей.
Результаты показали, что для вырождения таких малых популяций достаточно внутренних демографических факторов, таких как инбридинг (близкородственное скрещивание), эффект Алли — снижение выживаемости индивидов при сокращении численности популяции и влияние ежегодных случайных колебаний рождаемости, смертности и соотношения полов.
При этом инбридинг является решающим фактором вырождения только для самой маленькой популяции, эффект Алли уже способен вызвать вымирание в популяциях до 1000 особей, а оба фактора в сочетании со случайными демографическими колебаниями вполне могли стать причиной упадка популяции в несколько тысяч особей.
Исследователи никак не учитывали в моделях давление со стороны современных людей, которое могло еще больше усилить факторы инбридинга и эффекта Алли.
Авторы считают, что исчезновение неандертальцев было связано только с малочисленностью их популяции. Даже если бы они были идентичны современным людям в своих когнитивных, социальных и культурных чертах, и даже в отсутствие межвидовой конкуренции, неандертальцы неизбежно столкнулись бы с риском вымирания.
1631510411
Обсудить 12
РИА НаукабиологияБлижний ВостокОткрытия - РИА НаукаАфрикаЕвропа
Рекомендуем
Дом под заселение по программе реновации в Москве
Ученые рассказали, почему опасно жить в квартирах и домах
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с "консервными банками"
Президент США Дональд Трамп подписывает документ в Овальном кабинете Белого дома
Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге"
Герб СССР в парке искусств Музеон в Москве
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Компания, перевозившая россиян в Доминикане, назвала виновника аварии
Вид на Варшаву
Польский депутат призвал перестать злить россиян
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Газораспределительная станция в Львовской области
В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Посетители фестиваля Ноябрьфест
От большого ума. Неожиданные качества, говорящие о высоком интеллекте
Логотип компании Apple
В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский
США поприветствовали политику Зеленского
Передача Украине катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Певица София Ротару
Названа стоимость новогодних выступлений Ротару в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
07:36Восемь кадетов остаются в больнице в Иркутской области после ДТП
07:28Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны
07:09СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии
Лента новостейМолния