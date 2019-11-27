Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T18:47+0300
https://ria.ru/20191127/1561681731.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/106120/13/1061201318_0:11:3418:1934_1036x0_80_0_0_41f1050f1d42f1914dc5a35b5a3d7bb3.jpg
РИА Новости

В Непале 18 человек погибли после падения автобуса с обрыва

18:47 27.11.2019
574
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНепал
Непал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Непал. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли, 13 получили ранения различной степени тяжести при падении автобуса с обрыва в центральном Непале, пишет в среду газета Kathmandu Post со ссылкой на данные полиции.
По данным правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке горной дороги, и машина упала в ущелье с высоты около 500 метров. Почти все погибшие скончались от полученных травм прямо на месте.
Большинство пострадавших к настоящему времени доставлены в больницы.
Спасательные работы на месте ДТП продолжаются, информирует издание.
Машина скорой помощи в Непале
3 ноября, 17:35
В Непале пятнадцать человек погибли при падении автобуса в реку
012704
Обсудить 0
ГималаиНепалВ мире
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Албании произошло землетрясение магнитудой 5,3
Последствия землетрясения в Албании
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 32 человек
Мечеть Путра в Путраджае
В Малайзии религиозные школы откроют для туристов
Молоко
Украинский министр возмутился из-за "коммунизма" в трудовом кодексе
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия
В Колумбии возобновились протесты
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии отверг предложение Германии о разделении мигрантов в ЕС
Иранский полицейский
В Иране задержали восемь человек, связанных с ЦРУ
Полиция Египта
В Египте приговорили к казни "самого опасного террориста" страны
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Сотрудник МЧС
В Москве из гостиницы "Измайлово" эвакуировали около 700 человек
Завод компании TPC Group в штате Техас
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Лавров дал совет западным лидерам
Джон Салливан
В МИД рассказали об ожиданиях от работы нового посла США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
Лента новостейМолния