В Непале 18 человек погибли после падения автобуса с обрыва

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли, 13 получили ранения различной степени тяжести при падении автобуса с обрыва в центральном Непале, пишет в среду газета Kathmandu Post со ссылкой на данные полиции.
По данным правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке горной дороги, и машина упала в ущелье с высоты около 500 метров. Почти все погибшие скончались от полученных травм прямо на месте.
Большинство пострадавших к настоящему времени доставлены в больницы.
Спасательные работы на месте ДТП продолжаются, информирует издание.