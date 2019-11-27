Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T19:07+0300
https://ria.ru/20191127/1561681114.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Мурманской области столкнулись два карьерных самосвала

18:36 27.11.2019 (обновлено: 19:07 27.11.2019)
897
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Два большегрузных автосамосвала столкнулись на объездной дороге карьера в Ковдоре Мурманской области, водитель одного из них погиб, проводится проверка, сообщается на сайте регионального СУ СК.
"Следствием предварительно установлено, что 27 ноября в 12.50 в результате столкновения двух карьерных самосвалов зарубежного производства грузоподъемностью 136 и 180 тонн на объездной автодороге карьера в городе Ковдоре Мурманской области погиб водитель одного из них - 136-тонного", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи
Вчера, 16:52
Число пострадавших в ДТП в Ульяновске возросло до восьми человек
Отмечается, что погибший – мужчина 1985 года рождения, ЧП произошло на территории одного из горнорудных предприятий области. На месте происшествия работают следователи, восстанавливая картину произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также лица из числа руководства предприятия.
102800
Обсудить 0
Следственный комитет РФКовдорМурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
Эмблема на форме сотрудника полиции
Мурманские полицейские "раскрыли" преступление, инсценировав рыбалку
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Члену ОП запретили взять рыбу в салон самолета "Аэрофлота"
Молоко
Украинский министр возмутился из-за "коммунизма" в трудовом кодексе
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Лавров дал совет западным лидерам
Статуя Фемиды в суде
Суд решил не взыскивать с подмосковного дворника два миллиарда рублей
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Автомобиль марки Ока во дворе по улице Зенцова в Уфе
В Уфе выясняют причины появления окровавленной "Оки" в одном из дворов
Преступление
В Волгоградской области подозреваемый в краже ранил ножом полицейского
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
Фигуранты дела о несогласованной акции в Москве отвергли обвинения
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД оценил обвинения в адрес России в дестабилизации ситуации в Ливии
Испуганная девочка
Ученые выяснили, почему от испуга человек вздрагивает
Сотрудник полиции в суде
В Московский суд направили дело об убийстве бизнесмена
Рабочий на газовой станции на Украине
Киев назвал условия для заключения контракта на транзит газа из России
Скорая помощь
Число погибших в ДТП в Челябинской области увеличилось до двух человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
Лента новостейМолния