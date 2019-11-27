В Мурманской области столкнулись два карьерных самосвала

"Следствием предварительно установлено, что 27 ноября в 12.50 в результате столкновения двух карьерных самосвалов зарубежного производства грузоподъемностью 136 и 180 тонн на объездной автодороге карьера в городе Ковдоре Мурманской области погиб водитель одного из них - 136-тонного", - говорится в сообщении.