В Мурманской области столкнулись два карьерных самосвала

МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Два большегрузных автосамосвала столкнулись на объездной дороге карьера в Ковдоре Мурманской области, водитель одного из них погиб, проводится проверка, сообщается на сайте регионального СУ СК.
"Следствием предварительно установлено, что 27 ноября в 12.50 в результате столкновения двух карьерных самосвалов зарубежного производства грузоподъемностью 136 и 180 тонн на объездной автодороге карьера в городе Ковдоре Мурманской области погиб водитель одного из них - 136-тонного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибший – мужчина 1985 года рождения, ЧП произошло на территории одного из горнорудных предприятий области. На месте происшествия работают следователи, восстанавливая картину произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также лица из числа руководства предприятия.