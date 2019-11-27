Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минздрав разработал и внес в правительство России законопроект о запрете распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало и внесло в Правительство проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Данный законопроект устанавливает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита", - говорится в сообщении.
ВИЧ-отрицание становится серьезной проблемой в вопросе профилактики инфекции. В большинстве регионов регистрируются случаи отказа от медицинского освидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, а также случаи отказа от обследования и лечения детей, у родителей которых был подтвержден диагноз ВИЧ-инфекция, отметили в пресс-службе.
"Законопроект позволит не только оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей ВИЧ-инфекцию, но и поспособствует распространению правильных и аргументированных доводов в пользу необходимости знать свой ВИЧ-статус",- пояснили в Минздраве.