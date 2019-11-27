Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

"Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало и внесло в Правительство проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". Данный законопроект устанавливает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита", - говорится в сообщении.