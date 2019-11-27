В Московский суд направили дело об убийстве бизнесмена

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Московская прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Тамбовской области в убийстве бизнесмена, сообщает в среду ведомство.
"Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Тамбовской области", - говорится в сообщении.
Обвиняемому инкриминируется три уголовных преступления, в том числе убийство.
По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый пришел в квартиру предпринимателя на Нахимовском проспекте. Там он выстрелил в бизнесмена из сигнального пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. После этого, взяв 1,4 миллиона рублей, скрылся с места преступления.
Потерпевший впоследствии скончался от полученных ранений головы, груди и живота.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд. Обвиняемый находится под стражей, отмечают в прокуратуре.