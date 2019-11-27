В Московский суд направили дело об убийстве бизнесмена

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый пришел в квартиру предпринимателя на Нахимовском проспекте. Там он выстрелил в бизнесмена из сигнального пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. После этого, взяв 1,4 миллиона рублей, скрылся с места преступления.