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РИА Новости

В Московский суд направили дело об убийстве бизнесмена

18:20 27.11.2019 (обновлено: 18:21 27.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Московская прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Тамбовской области в убийстве бизнесмена, сообщает в среду ведомство.
"Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Тамбовской области", - говорится в сообщении.
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Обвиняемому инкриминируется три уголовных преступления, в том числе убийство.
По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый пришел в квартиру предпринимателя на Нахимовском проспекте. Там он выстрелил в бизнесмена из сигнального пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. После этого, взяв 1,4 миллиона рублей, скрылся с места преступления.
Потерпевший впоследствии скончался от полученных ранений головы, груди и живота.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд. Обвиняемый находится под стражей, отмечают в прокуратуре.
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Московский городской судМоскваТамбовская областьПроисшествия
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