Медведев назвал цели нового закона о порядке ввода лекарств

"Во-первых, это будет легче для тех, кто вводит препараты в гражданский оборот, во-вторых, это существенно, с трех месяцев до трех дней, сокращает сроки и это электронный документооборот. А самое главное, наверное, из всего этого, что мы очень надеемся, и для этого это делалось, чтобы были обеспечены качество и безопасность лекарственных препаратов, которые обращаются на рынке, и которые получают наши граждане", - объяснила Голикова.