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РИА Новости

Медведев назвал цели нового закона о порядке ввода лекарств

18:20 27.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 27 ноя - РИА Новости. Новый закон "О порядке ввода в гражданский оборот лекарственных средств" позволит лекарствам быстрее появляться в аптеках, заявил в среду глава правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, это последний документ, который завершает нормативный переход к новому порядку ввода лекарственных препаратов в гражданский оборот.
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"Во-первых, это будет легче для тех, кто вводит препараты в гражданский оборот, во-вторых, это существенно, с трех месяцев до трех дней, сокращает сроки и это электронный документооборот. А самое главное, наверное, из всего этого, что мы очень надеемся, и для этого это делалось, чтобы были обеспечены качество и безопасность лекарственных препаратов, которые обращаются на рынке, и которые получают наши граждане", - объяснила Голикова.
"Это самое главное. Надеюсь, что именно этих целей документ и достигнет, и действительно лекарства будут быстрее появляться в аптеках и будут решать самые разные задачи, связанные с медицинскими целями", - отреагировал Медведев.
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Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевТатьяна ГоликоваОбщество
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