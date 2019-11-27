Медведев назвал цели нового закона о порядке ввода лекарств

ГОРКИ, 27 ноя - РИА Новости. Новый закон "О порядке ввода в гражданский оборот лекарственных средств" позволит лекарствам быстрее появляться в аптеках, заявил в среду глава правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, это последний документ, который завершает нормативный переход к новому порядку ввода лекарственных препаратов в гражданский оборот.
"Во-первых, это будет легче для тех, кто вводит препараты в гражданский оборот, во-вторых, это существенно, с трех месяцев до трех дней, сокращает сроки и это электронный документооборот. А самое главное, наверное, из всего этого, что мы очень надеемся, и для этого это делалось, чтобы были обеспечены качество и безопасность лекарственных препаратов, которые обращаются на рынке, и которые получают наши граждане", - объяснила Голикова.
"Это самое главное. Надеюсь, что именно этих целей документ и достигнет, и действительно лекарства будут быстрее появляться в аптеках и будут решать самые разные задачи, связанные с медицинскими целями", - отреагировал Медведев.