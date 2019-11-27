Медведев подписал постановление о системе контроля за лекарствами

"Еще один вопрос важный - повышение качества лекарственных препаратов. Вступает в силу послезавтра новый закон, который определяет порядок поступления лекарств в аптеки, в медицинские учреждения. Ряд положений этого закона требует принятия подзаконных актов, и я подписал постановление правительства, которое касается системы контроля за лекарствами", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.