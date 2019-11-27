Медведев подписал постановление о системе контроля за лекарствами

ГОРКИ, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства, которое устанавливает правила выдачи протоколов испытания лекарств, он рассчитывает, что эта мера позволит эффективнее контролировать лекарственные препараты, выходящие на российский рынок.
"Еще один вопрос важный - повышение качества лекарственных препаратов. Вступает в силу послезавтра новый закон, который определяет порядок поступления лекарств в аптеки, в медицинские учреждения. Ряд положений этого закона требует принятия подзаконных актов, и я подписал постановление правительства, которое касается системы контроля за лекарствами", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он сообщил, что постановлением "вводится особый порядок предоставления документов в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора" и "устанавливаются правила выдачи протокола испытания лекарств" - теперь они должны будут проводиться и выдаваться в федеральных учреждениях.
"Надеюсь, что это позволит эффективнее контролировать лекарственные препараты. Об этом все время просят люди, обращаются к нам с этими вопросами", - добавил Медведев.