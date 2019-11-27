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РИА Новости

Фигуранты дела о несогласованной акции в Москве отвергли обвинения

18:13 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Трое обвиняемых в применении насилия к гвардейцу в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве отказались признавать себя виновными, передает корреспондент РИА Новости с первого заседания из Мещанского суда.
Егор Лесных и Максим Мартинцов, находясь в "аквариуме", а также Александр Мыльников, который сидел рядом с защитниками в зале заседаний, единогласно заявили, что вину они не признают.
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Их защитники не отрицали, что молодые люди были на акции, однако их действия они призвали расценивать как попытку помочь другим митингующим избежать "незаконного" задержания.
"Мы стали жертвами обстоятельств", - резюмировал Мартинцов.
По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве Мыльников, трое молодых людей, "реализуя внезапно возникший преступный умысел, действуя умышленно и группой лиц", повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили, "причинив физическую боль". Кроме того, Лесных позже ударил другого силовика ногой в спину.
Как сообщали в СК РФ, в обоих случаях обошлось без причинения вреда здоровью, но сотрудники силовых структур почувствовали боль. Это и образовало состав статьи "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья".
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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