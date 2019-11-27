Фигуранты дела о несогласованной акции в Москве отвергли обвинения

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Трое обвиняемых в применении насилия к гвардейцу в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве отказались признавать себя виновными, передает корреспондент РИА Новости с первого заседания из Мещанского суда.

Егор Лесных и Максим Мартинцов, находясь в "аквариуме", а также Александр Мыльников, который сидел рядом с защитниками в зале заседаний, единогласно заявили, что вину они не признают.

Их защитники не отрицали, что молодые люди были на акции, однако их действия они призвали расценивать как попытку помочь другим митингующим избежать "незаконного" задержания.

"Мы стали жертвами обстоятельств", - резюмировал Мартинцов.

По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве Мыльников, трое молодых людей, "реализуя внезапно возникший преступный умысел, действуя умышленно и группой лиц", повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили, "причинив физическую боль". Кроме того, Лесных позже ударил другого силовика ногой в спину.

Как сообщали в СК РФ, в обоих случаях обошлось без причинения вреда здоровью, но сотрудники силовых структур почувствовали боль. Это и образовало состав статьи "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья".

Мыльников содержится под домашним арестом, двое других фигурантов - в СИЗО.