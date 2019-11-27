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РИА Новости

Посол России в Лондоне Келин провел первые встречи на новом посту

18:10 27.11.2019 (обновлено: 18:18 27.11.2019)
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© AP Photo / Ronald ZakАндрей Келин
Андрей Келин
© AP Photo / Ronald Zak
Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал РИА Новости, что провел первую встречу в МИД Великобритании, планирует в ближайшее время встретиться с принцем Майклом Кентским и с представителями лондонских властей, а также с главой Британского совета Киараном Девейном.
Келин приступил к обязанностям посла 22 ноября.
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"Пока немного было встреч, я пошел по естественному пути, знакомлюсь с коллективом посольства, с теми, кто работает здесь, с руководством торгпредства, Российского центра науки и культуры, директором школы при посольстве. Стараюсь сначала постичь, как российские учреждения работают, как все устроено, это самое важное", - рассказал посол.
"Второй круг встреч – это постепенный выход на дипломатический мир, встретился с послами Казахстана и Белоруссии, встречусь с остальными послами стран СНГ, естественно. Постепенно расширяю эти контакты, у меня были первые встречи в МИД, завтра более серьезная беседа в МИД", - добавил Келин.
Он отметил, что первая встреча в МИД Великобритании носила, преимущественно, формальный характер.
"В Форин-офисе пока самые первые протокольные разговоры, по политической части я не ожидаю, что там будут большие прорывы. Нынешняя линия сохранится, во всяком случае, до результатов выборов здесь, и до того, как новое правительство Великобритании определится со своей программой. Пока подождем делать выводы", - указал посол.
Глава Британского совета Киаран Девейн ранее в интервью РИА Новости сказал, что очень рассчитывает на встречу с новым послом РФ.
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"С главой Британского совета мы обязательно встретимся, как и с представителями властей Лондона. Завтра, наверное, состоится встреча с принцем Майклом Кентским. Надо всерьез заниматься контактами, налаживать большую контактную работу", - отметил Келин.
В среду посол принимает участие в Пятом российско-британском бизнес-форуме, однако это уже не первое крупное мероприятие для него в качестве посла.
"Первое крупное было вчера вечером – была сессия Международной морской организации, и ко мне в резиденцию пришли 150 человек-участников. А сегодняшний форум - это одно из серьезнейших событий в отношениях России и Великобритании, мы этот форум всячески поддерживаем, считаем, что те, кто в нем участвует, наше торгпредство, проводят огромную организационную работу, и форум проходит хорошо. Интерес к России у британского бизнеса сохраняется", - подытожил глава российской дипмиссии.
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Андрей КелинВеликобританияЛондонРоссияВ мире
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