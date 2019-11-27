Посол России в Лондоне Келин провел первые встречи на новом посту

ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Посол РФ в Лондоне Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал РИА Новости, что провел первую встречу в МИД Великобритании , планирует в ближайшее время встретиться с принцем Майклом Кентским и с представителями лондонских властей, а также с главой Британского совета Киараном Девейном.

Келин приступил к обязанностям посла 22 ноября.

"Пока немного было встреч, я пошел по естественному пути, знакомлюсь с коллективом посольства, с теми, кто работает здесь, с руководством торгпредства, Российского центра науки и культуры, директором школы при посольстве. Стараюсь сначала постичь, как российские учреждения работают, как все устроено, это самое важное", - рассказал посол.

"Второй круг встреч – это постепенный выход на дипломатический мир, встретился с послами Казахстана и Белоруссии, встречусь с остальными послами стран СНГ, естественно. Постепенно расширяю эти контакты, у меня были первые встречи в МИД, завтра более серьезная беседа в МИД", - добавил Келин.

Он отметил, что первая встреча в МИД Великобритании носила, преимущественно, формальный характер.

"В Форин-офисе пока самые первые протокольные разговоры, по политической части я не ожидаю, что там будут большие прорывы. Нынешняя линия сохранится, во всяком случае, до результатов выборов здесь, и до того, как новое правительство Великобритании определится со своей программой. Пока подождем делать выводы", - указал посол.

Глава Британского совета Киаран Девейн ранее в интервью РИА Новости сказал, что очень рассчитывает на встречу с новым послом РФ.

"С главой Британского совета мы обязательно встретимся, как и с представителями властей Лондона. Завтра, наверное, состоится встреча с принцем Майклом Кентским. Надо всерьез заниматься контактами, налаживать большую контактную работу", - отметил Келин.

В среду посол принимает участие в Пятом российско-британском бизнес-форуме, однако это уже не первое крупное мероприятие для него в качестве посла.