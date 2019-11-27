Россия осудила одобрение конгрессом США законопроекта по Гонконгу

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Россия решительно осуждает одобрение конгрессом США законопроекта о "Защите прав человека и демократии в Гонконге", считает его вмешательством во внутренние дела, заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Конгрессмены палаты представителей США в прошлую среду приняли законопроект по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", днем ранее его одобрил сенат, и теперь он отправится на подпись к президенту страны Дональду Трампу. Законопроект предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от достаточной степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге.
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"Мы решительно осуждаем подобного рода практики. Это грубейшее вмешательство во внутренние дела. Это посягательство на суверенитет страны", - сказал Рябков, который принимал участие в российско-китайских консультациях по стратегической стабильности.
Он добавил, что, к сожалению, в сегодняшнем Вашингтоне это ежедневная практика.
"Этим наши коллеги и в исполнительной власти, и законодательной власти занимаются с такой же интенсивностью, как и тематикой, связанной с разного рода телефонными разговорами и публикациями и всеми прочими скандальными или полускандальными эпизодами из новейшей истории государства под названием США", - сказал замглавы МИД РФ.
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