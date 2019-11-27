Россия осудила одобрение конгрессом США законопроекта по Гонконгу

"Мы решительно осуждаем подобного рода практики. Это грубейшее вмешательство во внутренние дела. Это посягательство на суверенитет страны", - сказал Рябков, который принимал участие в российско-китайских консультациях по стратегической стабильности.

"Этим наши коллеги и в исполнительной власти, и законодательной власти занимаются с такой же интенсивностью, как и тематикой, связанной с разного рода телефонными разговорами и публикациями и всеми прочими скандальными или полускандальными эпизодами из новейшей истории государства под названием США", - сказал замглавы МИД РФ.