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РИА Новости

Путин назвал развитие ВМФ одним из основных приоритетов государства

18:00 27.11.2019 (обновлено: 18:29 27.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" на заводе "Адмиралтейские верфи". 27 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса Николай Зубов на заводе Адмиралтейские верфи. 27 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" на заводе "Адмиралтейские верфи". 27 ноября 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Развитие Военно-морского флота является одним из основных приоритетов государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших основных приоритетов", - заявил Путин на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".
Он отметил, что эта стратегическая задача будет решаться последовательно и качественно. "Всегда рассчитываем на опыт, высокий профессиональный уровень, четкую слаженную работу трудовых коллективов как "Адмиралтейских верфей", так и других наших судостроительных предприятий", - сказал Путин.
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Адмиралтейские верфиВладимир ПутинРоссияВМФ РФБезопасностьПолитика
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