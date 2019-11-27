Путин назвал развитие ВМФ одним из основных приоритетов государства

"Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших основных приоритетов", - заявил Путин на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".

Он отметил, что эта стратегическая задача будет решаться последовательно и качественно. "Всегда рассчитываем на опыт, высокий профессиональный уровень, четкую слаженную работу трудовых коллективов как "Адмиралтейских верфей", так и других наших судостроительных предприятий", - сказал Путин.