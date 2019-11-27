Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.

В первой концепции в плацкарте есть перегородки, столики и шкафы. Ее уже демонстрировали в виде макета в натуральную величину на выставке "Транспорт России".

Две другие концепции предполагают, что все полки идут вдоль вагона. У каждого пассажира есть индивидуальное место, оно длиннее, чем в сегодняшних плацкартах.

Производитель стремился максимально использовать пространство для создания большего комфорта и персонализации.

В третьей концепции места расположены "елочкой", немного по диагонали. Это также позволило удлинить пассажирское место и создать персональное пространство.

Как отметил заместитель генерального директора " Трансмашхолдинга " по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов , новые варианты помогут решить "проблему торчащих ног" в плацкартных вагонах.