Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
В первой концепции в плацкарте есть перегородки, столики и шкафы. Ее уже демонстрировали в виде макета в натуральную величину на выставке "Транспорт России".
Новые концепты плацкарта
Две другие концепции предполагают, что все полки идут вдоль вагона. У каждого пассажира есть индивидуальное место, оно длиннее, чем в сегодняшних плацкартах.
Производитель стремился максимально использовать пространство для создания большего комфорта и персонализации.
Новые концепты плацкарта
В третьей концепции места расположены "елочкой", немного по диагонали. Это также позволило удлинить пассажирское место и создать персональное пространство.
Новые концепты плацкарта
Как отметил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов, новые варианты помогут решить "проблему торчащих ног" в плацкартных вагонах.
Когда именно будет утвержден окончательный проект, не сообщается.