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РИА Новости

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

17:55 27.11.2019 (обновлено: 03:27 28.11.2019)
46638
© Фото : Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Плацкарты со сдвижными перегородками
Плацкарты со сдвижными перегородками
© Фото : Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
В первой концепции в плацкарте есть перегородки, столики и шкафы. Ее уже демонстрировали в виде макета в натуральную величину на выставке "Транспорт России".
© Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Новые концепты плацкарта
Новые концепты плацкарта
© Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
Новые концепты плацкарта
Две другие концепции предполагают, что все полки идут вдоль вагона. У каждого пассажира есть индивидуальное место, оно длиннее, чем в сегодняшних плацкартах.
Производитель стремился максимально использовать пространство для создания большего комфорта и персонализации.
© Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Новые концепты плацкарта
Новые концепты плацкарта
© Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
Новые концепты плацкарта
В третьей концепции места расположены "елочкой", немного по диагонали. Это также позволило удлинить пассажирское место и создать персональное пространство.
© Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Новые концепты плацкарта
Новые концепты плацкарта
© Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
Новые концепты плацкарта
Как отметил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов, новые варианты помогут решить "проблему торчащих ног" в плацкартных вагонах.
Когда именно будет утвержден окончательный проект, не сообщается.
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Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияТрансмашхолдингОбщество
Популярные комментарии
Понравилась планировка по диагонали и капсюльная. А шкафчики нисколько.
27 ноября, 18:31
ТМТамара Мадлеева
2321005
Вот когда будут, тогда и пишите!
27 ноября, 19:20
Kidd Nord
1731009
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