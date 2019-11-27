ЦОДД предупредил московских водителей о ледяном дожде

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает московских водителей отказаться от поездок на личном транспорте в четверг, 28 ноября, в связи с прогнозируемыми снегом и ледяным дождем, сообщает пресс-служба ЦОДД.
Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ледяной дождь придет в Москву в вечерние часы в четверг, льдом покроются дороги и тротуары.
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"По прогнозу синоптиков в ночь с 27 на 28 ноября в столице может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Снег и дождь также могут продолжиться в четверг днем, кроме того — температура воздуха будет около 0 градусов. Такая погода может привести к образованию сильной гололедицы на дорогах и тротуарах", — предупреждает пресс-служба центра.
ЦОДД советует отказаться от поездок на личных автомобилях без особой необходимости, а автомобилистам, не сменившим резину на зимнюю, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Непогода и гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в городе.
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"Если всё-таки необходимо совершить поездку на личном транспорте, напоминаем автомобилистам, что при неблагоприятных погодных условиях необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию", — говорится в сообщении.
Также пресс-служба ЦОДД настоятельно рекомендует парковать транспортные средства вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование слоя наледи.