ЦОДД предупредил московских водителей о ледяном дожде

"По прогнозу синоптиков в ночь с 27 на 28 ноября в столице может пройти ледяной дождь и выпасть снег. Снег и дождь также могут продолжиться в четверг днем, кроме того — температура воздуха будет около 0 градусов. Такая погода может привести к образованию сильной гололедицы на дорогах и тротуарах", — предупреждает пресс-служба центра.