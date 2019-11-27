Опрос показал, как россияне относятся к профилактическим прививкам

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более половины россиян считают, что профилактические прививки приносят пользу, при этом 29% из них не планируют делать прививку от гриппа, заявил президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
"По нашим данным, охват на данный момент прививками от гриппа ниже, чем данные института (Минздрава)... Люди, которые считают, что прививки приносят пользу, - 53%, вред - 13% и смесь то ли вред, то ли пользу - 34%. При этом среди тех, кто говорит о пользе, 24% из состава этой группы уже сделали прививки, 29% говорят, что они не будут это делать", - сказал Ослон на форуме "Общественный иммунитет".
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Он уточнил, что около 13 миллионов россиян заявляют о вреде прививок, а около 30 миллионов в принципе склонны к тому, чтобы делать их, но не поставят.