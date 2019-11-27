Опрос показал, как россияне относятся к профилактическим прививкам

"По нашим данным, охват на данный момент прививками от гриппа ниже, чем данные института (Минздрава)... Люди, которые считают, что прививки приносят пользу, - 53%, вред - 13% и смесь то ли вред, то ли пользу - 34%. При этом среди тех, кто говорит о пользе, 24% из состава этой группы уже сделали прививки, 29% говорят, что они не будут это делать", - сказал Ослон на форуме "Общественный иммунитет".