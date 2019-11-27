В Египте приговорили к казни "самого опасного террориста" страны

Ашмауи был задержан в октябре прошлого года в ливийском Дерне местными военными, а в конце мая текущего года экстрадирован в Каир.
"Специальный военный трибунал приговорил террориста Хишама Ашмауи к смертной казни через повешение", - приводит издание текст приговора.
Египетские СМИ называют Ашмауи самым опасным египетским террористом. Ранее он проходил службу в одном из элитных подразделений спецназа страны. Позже Ашмауи стал сторонником радикальных взглядов и присоединился к террористическим группировкам.
Он подозревается в совершении крупных терактов, в частности, в нападении на отряд сил МВД Египта в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами которого стали 16 солдат и офицеров.
Ашмауи также был одним из создателей террористической группировки "Бейт аль-Макдис"* на севере Синая, позже присоединившейся к "Исламскому государству"*, а также группировки "Мурабитун" в ливийской Дерне, входящей в "Аль-Каиду"*.
*Запрещенные в России террористические организации