В Египте приговорили к казни "самого опасного террориста" страны

КАИР, 27 ноя - РИА Новости. Военный трибунал в Военный трибунал в Египте приговорил в среду одного из самых опасных террористов страны Хишама Ашмауи к смертной казни через повешение, сообщает издание Youm7

Ашмауи был задержан в октябре прошлого года в ливийском Дерне местными военными, а в конце мая текущего года экстрадирован в Каир.

"Специальный военный трибунал приговорил террориста Хишама Ашмауи к смертной казни через повешение", - приводит издание текст приговора.

Египетские СМИ называют Ашмауи самым опасным египетским террористом. Ранее он проходил службу в одном из элитных подразделений спецназа страны. Позже Ашмауи стал сторонником радикальных взглядов и присоединился к террористическим группировкам.

Он подозревается в совершении крупных терактов, в частности, в нападении на отряд сил МВД Египта в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами которого стали 16 солдат и офицеров.

Ашмауи также был одним из создателей террористической группировки "Бейт аль-Макдис"* на севере Синая, позже присоединившейся к "Исламскому государству"*, а также группировки "Мурабитун" в ливийской Дерне, входящей в "Аль-Каиду"*.