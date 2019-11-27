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РИА Новости

Басманный суд оставил в СИЗО топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова

17:47 27.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭкран видеосвязи с заместителем гендиректора "Аэрофлота" Владимиром Александровым, обвиняемым в крупном мошенничестве
Экран видеосвязи с заместителем гендиректора Аэрофлота Владимиром Александровым, обвиняемым в крупном мошенничестве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Экран видеосвязи с заместителем гендиректора "Аэрофлота" Владимиром Александровым, обвиняемым в крупном мошенничестве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду оставил в СИЗО заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого по делу о хищении 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Наталия Дударь.
Рассмотрения апелляционной жалобы на арест заместителя гендиректора Аэрофлота Владимира Александрова, обвиняемого в крупном мошенничестве. 16 октября 2019
16 октября, 14:23
"Аэрофлот" признали потерпевшим по делу против замглавы компании
Аналогичное решение она приняла и в отношении других фигурантов дела: адвоката Дины Кибец, председателя подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александра Сливко и экс-главы юридического департамента "Аэрофлота" Татьяны Давыдовой.
По версии следствия, Александров привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг "Аэрофлоту", при этом всю работу делали штатные юристы компании. Ставка для привлеченных адвокатов по договору составляла 350 евро в час. Виновным себя топ-менеджер не признает.
"Аэрофлот" признан потерпевшим по делу, но настаивает на смягчении меры пресечения. С аналогичной позицией выступает и прокуратура.
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров
4 октября, 11:23
Адвокат замглавы "Аэрофлота" опроверг слухи по поводу сделки со следствием
Как говорится на сайте "Аэрофлота", Владимир Александров курирует в компании правовые и имущественные вопросы, должность заместителя гендиректора занимает с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и Следственном комитете. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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Владимир АлександровАэрофлотБасманный суд г. МосквыМоскваПроисшествия
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