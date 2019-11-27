Басманный суд оставил в СИЗО топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду оставил в СИЗО заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого по делу о хищении 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Аналогичное решение она приняла и в отношении других фигурантов дела: адвоката Дины Кибец, председателя подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александра Сливко и экс-главы юридического департамента "Аэрофлота" Татьяны Давыдовой.

По версии следствия, Александров привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг "Аэрофлоту", при этом всю работу делали штатные юристы компании. Ставка для привлеченных адвокатов по договору составляла 350 евро в час. Виновным себя топ-менеджер не признает.

"Аэрофлот" признан потерпевшим по делу, но настаивает на смягчении меры пресечения. С аналогичной позицией выступает и прокуратура.