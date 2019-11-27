В ЛНР не видят прогресса в вопросе обмена пленными в Донбассе

Руководитель рабочей группы по вопросам обмена военнопленных Ольга Кобцева во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной

ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Киев и Донбасс на переговорах в Минске не смогли достичь прогресса в вопросе обмена пленными, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева

В среду в Минске проходят заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.

"Особого прогресса по вопросу освобождения удерживаемых лиц, к сожалению, не произошло", – сказала Кобцева.

По ее словам, ЛНР в очередной раз подтвердила готовность продолжать диалог для достижения договоренности по обмену.

В пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики в свою очередь заявили, что Киев затягивает подготовку к обмену пленными. "Переговорщики Киева в гуманитарной группе продолжают занимать деструктивную позицию. Так, сегодня украинская сторона опять затягивала осуществление обмена удерживаемыми лицами, ссылаясь на процедурные и формальные проблемы по их подготовке к обмену", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В ведомстве выразили надежду, что к следующему заседанию контактной группы "все вопросы будут решены и согласованы".

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.