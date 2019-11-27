Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T20:11+0300
https://ria.ru/20191127/1561678087.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155055/15/1550551512_0:0:3176:1788_1036x0_80_0_0_ad873517bbc66e206d76c83c83e4cd46.jpg
РИА Новости

В ЛНР не видят прогресса в вопросе обмена пленными в Донбассе

17:39 27.11.2019 (обновлено: 20:11 27.11.2019)
316
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель рабочей группы по вопросам обмена военнопленных Ольга Кобцева во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной
Руководитель рабочей группы по вопросам обмена военнопленных Ольга Кобцева во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Киев и Донбасс на переговорах в Минске не смогли достичь прогресса в вопросе обмена пленными, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
В среду в Минске проходят заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.
"Особого прогресса по вопросу освобождения удерживаемых лиц, к сожалению, не произошло", – сказала Кобцева.
По ее словам, ЛНР в очередной раз подтвердила готовность продолжать диалог для достижения договоренности по обмену.
В пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики в свою очередь заявили, что Киев затягивает подготовку к обмену пленными. "Переговорщики Киева в гуманитарной группе продолжают занимать деструктивную позицию. Так, сегодня украинская сторона опять затягивала осуществление обмена удерживаемыми лицами, ссылаясь на процедурные и формальные проблемы по их подготовке к обмену", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Вчера, 00:43
Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
В ведомстве выразили надежду, что к следующему заседанию контактной группы "все вопросы будут решены и согласованы".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Надежда Савченко в Броварском районном суде
23 ноября, 17:42
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
000400
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 18 декабря
Борис Грызлов
Грызлов оценил результаты разведения сил в Донбассе
Рабочий на газовой станции на Украине
Киев назвал условия для заключения контракта на транзит газа из России
Леонид Пасечник
Глава ЛНР назвал план Киева по депортации жителей Донбасса "фашизмом"
Наталья Никонорова
ДНР заявила о выполнение основных мероприятий по отводу сил в Донбассе
Торговый порт Бердянска
В России ответили на призыв четырех стран к Москве по Азовскому морю
Ледяной дождь
ЦОДД предупредил московских водителей о ледяном дожде
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области
В ДНР заявили о попытках радикалов дестабилизировать ситуацию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил итоги заседания ОДКБ в Бишкеке
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик
Сайдик рассказал о ходе урегулирования конфликта в Донбассе
Газодобывающее предприятие
В Госдуме оценили отказ по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Медицинская сестра готовит шприц для прививки в детской поликлинике
Опрос показал, как россияне относятся к профилактическим прививкам
Леонид Кучма
В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
Леонид Пасечник
Глава ЛНР назвал условие для начала диалога с Киевом
Украинские военные
ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
Лента новостейМолния