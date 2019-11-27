В ЛНР не видят прогресса в вопросе обмена пленными в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Киев и Донбасс на переговорах в Минске не смогли достичь прогресса в вопросе обмена пленными, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
В среду в Минске проходят заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.
"Особого прогресса по вопросу освобождения удерживаемых лиц, к сожалению, не произошло", – сказала Кобцева.
По ее словам, ЛНР в очередной раз подтвердила готовность продолжать диалог для достижения договоренности по обмену.
В пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики в свою очередь заявили, что Киев затягивает подготовку к обмену пленными. "Переговорщики Киева в гуманитарной группе продолжают занимать деструктивную позицию. Так, сегодня украинская сторона опять затягивала осуществление обмена удерживаемыми лицами, ссылаясь на процедурные и формальные проблемы по их подготовке к обмену", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве выразили надежду, что к следующему заседанию контактной группы "все вопросы будут решены и согласованы".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.