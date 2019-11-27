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РИА Новости

Дрозденко: трасса М-11 принесет много пользы Ленобласти

17:32 27.11.2019 (обновлено: 17:33 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Открытая в среду федеральная трасса М-11, участок которой пролегает по территории Ленинградской области, принесет региону не только дополнительный доход, но и позволит нормализовать экологическую, социальную инфраструктуры в Тосненском районе, сказал губернатор области Александр Дрозденко.
Глава региона принял участие в совещании с президентом РФ в Ленинградской области в рамках открытия скоростной автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург". На совещании обсуждалось влияние реализации инвестиционного проекта по строительству автодороги М-11 на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.
По словам Дрозденко, новая магистраль разделит транспортные потоки, разгрузит участок дороги М-10 "Россия", проходящей по Ленинградской области. Кроме того, она снизит нагрузку на региональные трассы, по которым в последние годы шел активный транзит грузовых автомобилей и позволит развиваться Тосненскому району, по большей части которого проходит новая магистраль.
"Тосненский район получает новый импульс развития экономики за счёт возможности размещения вдоль трассы производственных площадок и логистических комплексов. Это новые рабочие места и налоги для территории, не говоря уже о сокращении расходов на транспортировку грузов", — сказал Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Кроме того губернатор региона отметил, что до строительства трассы основной поток транзитных автомобилей проходил через поселки городского типа Красный Бор и Ульяновку, где дороги перестали справляться с объемом нагрузок, а экологическая и социальная инфраструктура начала портиться.
"Только в преддверии открытия трассы в этом году на 33% выросли инвестиции в Тоненьком район, в ближайшие годы регион планирует получит порядка 10 миллиардов рублей инвестиций", - отметил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоТосненский район
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