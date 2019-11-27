Дрозденко просит помочь построить КАД-2 в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. С предложением к федеральным властям оказать помощь в строительстве дорожного полукольца на территории Ленинградской области, чтобы объединить самые загруженные транзитным транспортом трассы региона, выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Учитывая транзитный потенциал нашей территории, просим рассмотреть возможность строительства полукольца, которое бы объединило основные вылетные магистрали, проходящие по области", — сказал глав региона на совещании с президентом РФ в Ленинградской области в рамках открытия скоростной автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург". На совещании обсуждалось влияние реализации инвестиционного проекта по строительству автодороги М-11 на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.

По словам Дрозденко, кольцевая автомобильная дорога Петербурга и так довольно загружена, кроме того, в последние 15 лет в Ленобласти отмечается увеличение транзитной нагрузки на трассы, в том числе на КАД, который фактически включен в Петербург и едва справляется с распределением транспортных потоков.