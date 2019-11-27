Дрозденко: открытие трассы М-11 увеличит грузооборот в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Открытие трассы М-11 увеличит грузооборот в Ленинградской области, заявил на совещании о влиянии реализации проекта автодороги на развитие субъектов РФ губернатор Ленинградской области . Открытие трассы М-11 увеличит грузооборот в Ленинградской области, заявил на совещании о влиянии реализации проекта автодороги на развитие субъектов РФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

"Последние 15 лет наблюдается устойчивый рост транзита грузов через Ленинградскую область, особенно автомобильным транспортом ... С учетом поэтапного перевода грузооборота из стран Балтии в портовый комплекс Финского залива, мы ждем увеличения грузооборота ... Открытие новой дороги - это разгрузка существующей трассы М-10 и других дорог", - сказал Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что открытие трассы улучшит развитие Тосненского района, по которому проходит участок трассы.

"Уже обозначили хороший транзитный потенциал территории, логистика, придорожный сервис, инфраструктура... Только в преддверии открытия трассы в этом году на 33% выросли инвестиции в Тосненском районе. А заявленные инвестиции в ближайшие годы - на 10 миллиардов рублей", - отметил Дрозденко.

Владимир Путин в среду принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва - Санкт-Петербург. Трасса связывает два крупнейших города России и проходит от МКАД до Кольцевой автодороги вокруг Петербурга. Ее общая протяженность 669 километров.