Президента СПбГУ Вербицкую похоронили в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Похороны президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилы Вербицкой прошли в среду на Северном кладбище, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
"Прощание с Людмилой Алексеевной Вербицкой и похороны завершились", - сказала она.
Вчера, 16:12Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой
Как сообщалось, российский лидер Владимир Путин в среду принял участие в церемонии прощания с Вербицкой, которая скончалась 24 ноября на 84-м году жизни. Гражданская панихида проходила в здании Двенадцати коллегий. Президент возложил к гробу бордовые розы, пообщался с родственниками и коллегами Вербицкой и, покидая церемонию, склонил голову.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин очень по-доброму относился к Людмиле Вербицкой, поскольку очень ее ценил и они действительно были друзьями.
Вербицкая (1936-2019), филолог по образованию, возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором. В 2008 году она была избрана на должность президента университета. Вербицкая входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, на протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин. Она является автором более 300 научных работ, в 2006 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.
24 ноября, 23:42Биография Людмилы Вербицкой