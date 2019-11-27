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РИА Новости

Президента СПбГУ Вербицкую похоронили в Санкт-Петербурге

17:26 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Похороны президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилы Вербицкой прошли в среду на Северном кладбище, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
"Прощание с Людмилой Алексеевной Вербицкой и похороны завершились", - сказала она.
Рота почетного караула на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
Вчера, 16:12
Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой
Как сообщалось, российский лидер Владимир Путин в среду принял участие в церемонии прощания с Вербицкой, которая скончалась 24 ноября на 84-м году жизни. Гражданская панихида проходила в здании Двенадцати коллегий. Президент возложил к гробу бордовые розы, пообщался с родственниками и коллегами Вербицкой и, покидая церемонию, склонил голову.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин очень по-доброму относился к Людмиле Вербицкой, поскольку очень ее ценил и они действительно были друзьями.
Вербицкая (1936-2019), филолог по образованию, возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором. В 2008 году она была избрана на должность президента университета. Вербицкая входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, на протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин. Она является автором более 300 научных работ, в 2006 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.
15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
24 ноября, 23:42
Биография Людмилы Вербицкой
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Умерла президент СПбГУ Людмила ВербицкаяЛюдмила ВербицкаяСанкт-Петербургский государственный университетДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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Рота почетного караула на церемонии прощания с президентом СПбГУ, почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, умершей 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни
Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. 27 ноября 2019
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой
Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой в Санкт-Петербурге
В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
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