Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, военное ведомство подготовило его в инициативном порядке "в связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на территории республики Крым" и во исполнение решения совещания, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в мае в Ялте.

Из-за того, что в 2014 году Украина прекратила подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, а также вследствие небольшого количества осадков и бедной речной сети "на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды, а площади орошаемых земель уменьшились", добавляет Минобороны.

Проектом постановления предусматривается отнести территорию Крыма "к пустынным и безводным местностям" и установить военным, проходящим службу по контракту в Крыму, "коэффициент в размере 1,1 к денежному довольствию".