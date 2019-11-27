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РИА Новости

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

17:24 27.11.2019 (обновлено: 17:25 27.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, военное ведомство подготовило его в инициативном порядке "в связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на территории республики Крым" и во исполнение решения совещания, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в мае в Ялте.
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Из-за того, что в 2014 году Украина прекратила подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, а также вследствие небольшого количества осадков и бедной речной сети "на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды, а площади орошаемых земель уменьшились", добавляет Минобороны.
Проектом постановления предусматривается отнести территорию Крыма "к пустынным и безводным местностям" и установить военным, проходящим службу по контракту в Крыму, "коэффициент в размере 1,1 к денежному довольствию".
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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