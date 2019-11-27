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РИА Новости

В Москве из гостиницы "Измайлово" эвакуировали около 700 человек

17:17 27.11.2019 (обновлено: 17:18 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник МЧС . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Около 700 постояльцев и сотрудников персонала гостиницы "Измайлово" на востоке Москвы эвакуировали после возгорания на 11 этаже здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Эвакуировали в общей сложности 660 человек, было короткое замыкание в электрооборудовании", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь возгорания личных вещей на 11 этаже административного здания по адресу: Измайловское шоссе, дом 71, корпус 2б составила два квадратных метра.
"Администрация вывела людей в целях безопасности до прибытия сил. Пострадавших нет", - добавили в МЧС.
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