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РИА Новости

В Госдуме призвали ввести тюремные сроки за рекламу наркотиков в Сети

17:17 27.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Евгений Ревенко
Депутат Госдумы Евгений Ревенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы Евгений Ревенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы, замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко считает, что за рекламу наркотиков в сети необходимо наказывать лишением свободы.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил проработать введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков либо их пропаганду. Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля.
"Люди, которые через рекламу подсаживают нашу молодежь на наркотики, должны сидеть. Их надо выковыривать из интернет-пространства и реально сажать. Это мое личное убеждение", - написал Ревенко на своей странице в Instagram.
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Ревенко назвал "немыслимым" то, что сегодня за рекламу наркотиков предусматривается штраф размером 5 тысяч рублей.
Он напомнил, что президент РФ распорядился создать в каждом региональном Управлении МВД IT-подразделения для мониторинга и пресечения рекламы наркотиков в интернете. Ревенко также отметил, что правительство РФ сейчас разрабатывает законопроект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков.
"Надеюсь, что в Госдуме будет консенсус по этому поводу, и депутаты всех фракций оперативно рассмотрят законопроект, как только он будет направлен правительством. Промедление в буквальном смысле - смерти подобно", - заключил депутат.
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Евгений РевенкоГосдума РФРоссияИнтернетОбщество
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