В Госдуме призвали ввести тюремные сроки за рекламу наркотиков в Сети

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы, замсекретаря генсовета Депутат Госдумы, замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко считает, что за рекламу наркотиков в сети необходимо наказывать лишением свободы.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил проработать введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков либо их пропаганду. Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля.

"Люди, которые через рекламу подсаживают нашу молодежь на наркотики, должны сидеть. Их надо выковыривать из интернет-пространства и реально сажать. Это мое личное убеждение", - написал Ревенко на своей странице в Instagram

Ревенко назвал "немыслимым" то, что сегодня за рекламу наркотиков предусматривается штраф размером 5 тысяч рублей.

Он напомнил, что президент РФ распорядился создать в каждом региональном Управлении МВД IT-подразделения для мониторинга и пресечения рекламы наркотиков в интернете. Ревенко также отметил, что правительство РФ сейчас разрабатывает законопроект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков.