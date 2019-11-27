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РИА Новости

В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире

17:19 27.11.2019 (обновлено: 17:25 27.11.2019)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Журналист одного из греческих телеканалов во время эфира стал жертвой агрессивной свиньи. Об этом сообщило издание The Guardian.
Нападение произошло во время прямого включения канала ANT1 о наводнении в поселке Кинета.
Журналист Лазос Мантикос пытался поприветствовать зрителей и ведущих, однако в этот момент свинья решила его укусить.
Мужчина рассказал ведущим канала, что свинья гонится за съемочной группой с самого утра. В итоге журналисту пришлось спасаться бегством от агрессивного животного, что и попало в прямой эфир.
Завершить репортаж съемочной группе не удалось.
В Китае свинья напала на мясников, спасая собрата
12 января 2018, 18:44
В Китае свинья напала на мясников, спасая собрата
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The GuardianГрецияВ мире
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