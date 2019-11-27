В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Журналист одного из Журналист одного из греческих телеканалов во время эфира стал жертвой агрессивной свиньи. Об этом сообщило издание The Guardian

Нападение произошло во время прямого включения канала ANT1 о наводнении в поселке Кинета.

Журналист Лазос Мантикос пытался поприветствовать зрителей и ведущих, однако в этот момент свинья решила его укусить.

Мужчина рассказал ведущим канала, что свинья гонится за съемочной группой с самого утра. В итоге журналисту пришлось спасаться бегством от агрессивного животного, что и попало в прямой эфир.