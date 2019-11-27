Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте

"Мы хотим установить рекорд по выстрелу максимальной дальности ночью, без всяких подсветок. То есть это не активный прицел, это прицел пассивный, не предполагается подсветка цели ни лазером, ни другими источниками света, то есть это в абсолютно реальных ночных условиях", — заявил разработчик винтовки конструктор Владислав Лобаев.