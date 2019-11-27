Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T21:12+0300
https://ria.ru/20191127/1561676389.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156167/60/1561676095_0:0:1845:1037_1036x0_80_0_0_e9d509297232c3457e420ee13e02232e.jpg
РИА Новости

Россиянин поразил цель на расстоянии двух километров в полной темноте

17:10 27.11.2019 (обновлено: 21:12 27.11.2019)
22584
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский стрелок Сергей Шмаков попал в цель на расстоянии двух километров в абсолютной темноте. Кадры опубликовал Ruptly.
Шмаков использовал российский стрелковый комплекс, в который входят винтовка конструкторского бюро Lobaev Arms "Сумрак" СВЛК-14 и ночной прицел "Дедал-НВ".
Снайперы на стене Московского Кремля перед началом парада Победы. 9 мая 2018
Вчера, 08:52
В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
"Мы хотим установить рекорд по выстрелу максимальной дальности ночью, без всяких подсветок. То есть это не активный прицел, это прицел пассивный, не предполагается подсветка цели ни лазером, ни другими источниками света, то есть это в абсолютно реальных ночных условиях", — заявил разработчик винтовки конструктор Владислав Лобаев.
Все пять выстрелов Шмакова попали в мишень в виде грудной фигуры, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
92113295913
Обсудить 3
РоссияБезопасность
Популярные комментарии
ФСО напряглось...
27 ноября, 17:32
Илья Беляев
1520026
киллеры уже поди вовсю тестируют.....
27 ноября, 17:28
Vladik Timoschenko
2310023
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Торговый порт Бердянска
В России ответили на призыв четырех стран к Москве по Азовскому морю
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Логотип компании Apple
В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму
Сотрудники ФСБ РФ
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
В последний момент: CША могут остановить "Северный поток — 2"
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину
Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга
Показательные выступления морской пехоты
"Их ненавидели и боялись": малоизвестные операции русских морпехов
Солдаты Британской армии
Военный аналитик предсказал Британии поражение в войне с Россией
Фармацевт-ассистент аптеки
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
Лента новостейМолния