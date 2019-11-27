Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T17:08+0300
https://ria.ru/20191127/1561676313.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК завел дело после нападения на журналиста в Иркутской области

17:07 27.11.2019 (обновлено: 17:08 27.11.2019)
469
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Следователи завели дело о воспрепятствовании деятельности журналиста после нападения на члена съемочной группы программы "Вести. Дежурная часть" в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста". По версии следствия, 21 ноября съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" осуществляла видеосъемку в посёлке Светлый Иркутского района. В какой-то момент двое мужчин стали воспрепятствовать деятельности журналиста, применив к нему физическую силу", - говорится в сообщении. Следователи уточнили, что в ближайшее время допросят всех участников конфликта.
Нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала Россия 24
19 июля, 14:56
В Хакасии завершили расследование дела чиновника, напавшего на журналиста
Ранее в пресс-службе СК РИА Новости рассказали, что в эфире телеканала "России 24" вышел сюжет, рассказывающий о создательнице финансовой пирамиды. Жительница Иркутска создала в соцсети закрытую группу, обещая сверхприбыль за вложения в проект переработки конопли в различные экопродукты. Участники заключали сделки, перечисляя деньги руководителю корпорации без какого-либо документального подтверждения. В итоге, более 40 человек из 14 регионов страны обратились в территориальные органы внутренних дел. Они инвестировали в несуществующий бизнес-проект более 30 миллионов рублей. Фигурантка уголовного дела по решению суда была заключена под домашний арест.
На видеозаписи сюжета журналист пытается встретиться с руководителем "Корпорации Ромашка", путь ему преграждает муж подозреваемой. На вопросы корреспондента мужчина отвечает нецензурной бранью, пытается выхватить микрофон, пинает корреспондента ногой. Позднее к нему присоединяется второй мужчина, который хватает корреспондента за ворот куртки и с угрозами оттаскивает в сторону.
Стоп-кадр видео, на котором житель Нефтекамска заставляет девятилетнего сына бить журналиста
13 ноября, 09:58
Житель Нефтекамска заставил девятилетнего сына избить журналиста
600010
Обсудить 0
Следственный комитет РФИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства
Депутат Госдумы Евгений Ревенко
В Госдуме призвали ввести тюремные сроки за рекламу наркотиков в Сети
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин даст интервью РИА Новости и ответит на вопросы читателей
Twitter
В СЖР прокомментировали блокировку "Хороших новостей" в Twitter
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
РГО в 2020 году планирует расширить работу в интернете
Винодельческий цех
Союз виноградарей и виноделов создаст шкалу винных рейтингов
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Соболь пыталась сорвать мероприятие в Мосгордуме
Образовательная сессия SputnikPro в Италии
SputnikPro впервые провел образовательную сессию в Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД оценил обвинения в адрес России в дестабилизации ситуации в Ливии
Составное изображение спиральной галактики NGC 4631. Розовым цветом показан звездный диск; зеленым – линии магнитного поля, направленные на нас; синим – от нас
Ученые впервые наблюдали магнитное поле, окружающее галактику
Социальная сеть Twitter
Twitter заблокировал аккаунт проекта "Хорошие новости"
Народный депутат Украины Наталья Королевская
Депутат Рады рассказала о разбитых надеждах украинцев
Здание министерства обороны Германии
В Минобороны Германии извинились за публикацию фото формы вермахта
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Лавров оценил перспективы соглашения о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Лента новостейМолния