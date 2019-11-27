СК завел дело после нападения на журналиста в Иркутской области

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Следователи завели дело о воспрепятствовании деятельности журналиста после нападения на члена съемочной группы программы "Вести. Дежурная часть" в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста". По версии следствия, 21 ноября съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" осуществляла видеосъемку в посёлке Светлый Иркутского района. В какой-то момент двое мужчин стали воспрепятствовать деятельности журналиста, применив к нему физическую силу", - говорится в сообщении. Следователи уточнили, что в ближайшее время допросят всех участников конфликта.
Ранее в пресс-службе СК РИА Новости рассказали, что в эфире телеканала "России 24" вышел сюжет, рассказывающий о создательнице финансовой пирамиды. Жительница Иркутска создала в соцсети закрытую группу, обещая сверхприбыль за вложения в проект переработки конопли в различные экопродукты. Участники заключали сделки, перечисляя деньги руководителю корпорации без какого-либо документального подтверждения. В итоге, более 40 человек из 14 регионов страны обратились в территориальные органы внутренних дел. Они инвестировали в несуществующий бизнес-проект более 30 миллионов рублей. Фигурантка уголовного дела по решению суда была заключена под домашний арест.
На видеозаписи сюжета журналист пытается встретиться с руководителем "Корпорации Ромашка", путь ему преграждает муж подозреваемой. На вопросы корреспондента мужчина отвечает нецензурной бранью, пытается выхватить микрофон, пинает корреспондента ногой. Позднее к нему присоединяется второй мужчина, который хватает корреспондента за ворот куртки и с угрозами оттаскивает в сторону.
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