СК завел дело после нападения на журналиста в Иркутской области

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста". По версии следствия, 21 ноября съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" осуществляла видеосъемку в посёлке Светлый Иркутского района. В какой-то момент двое мужчин стали воспрепятствовать деятельности журналиста, применив к нему физическую силу", - говорится в сообщении. Следователи уточнили, что в ближайшее время допросят всех участников конфликта.

На видеозаписи сюжета журналист пытается встретиться с руководителем "Корпорации Ромашка", путь ему преграждает муж подозреваемой. На вопросы корреспондента мужчина отвечает нецензурной бранью, пытается выхватить микрофон, пинает корреспондента ногой. Позднее к нему присоединяется второй мужчина, который хватает корреспондента за ворот куртки и с угрозами оттаскивает в сторону.