СМИ сообщили о задержании экс-главы администрации премьера Мальты

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция Мальты задержала бывшего главу администрации премьер-министра Кита Шембри в рамках расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, погибшей в 2017 году, сообщает газета Полиция Мальты задержала бывшего главу администрации премьер-министра Кита Шембри в рамках расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, погибшей в 2017 году, сообщает газета Times of Malta со ссылкой на собственные источники.

Во вторник стало известно, что Шембри подал в отставку. Утром того же дня его доставили в полицию для дачи показаний. Как отмечает издание, экс-глава администрации премьера провел в полицейском участке всю ночь. Полицейские также изъяли несколько вещей из дома Шембри.

Помимо Шембри, по данным издания, полиция также задержала Адриана Веллу, врача известного мальтийского бизнесмена Юргена Фенека, ранее помещенного под арест в связи с этим делом. Полицейские предполагают, что врач мог секретным образом передавать предпринимателю сообщения от Шембри. Издание отмечает, что следователи могут задержать человека для допроса без предъявления обвинений на 48 часов. По истечении этого срока они могут или отпустить подозреваемого без обвинений, или поместить его под полицейский надзор.

Журналистка и блогер Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября 2017 года. Она заявляла о предполагаемой связи премьера Мальты Джозефа Муската и его супруги с компанией, фигурирующей в " панамских документах ". Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с офшорной компанией. Ранее по делу об убийстве журналистки были арестованы три гражданина Мальты.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что за восемь месяцев до убийства Каруана Гализия писала о зарегистрированной в Дубае компании 17 Black, которая, как утверждала журналистка, может быть связана с мальтийскими политиками. Как пишет Times of Malta, в одном из ранее обнародованных писем 17 Black называлась одним из источников дохода для панамских фирм Hearnville и Tillgate, принадлежащих Конраду Мицци, возглавлявшему ранее министерство энергетики, и главе администрации премьер-министра Киту Шембри.