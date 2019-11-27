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РИА Новости

В Госдуме оценили отказ по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

17:09 27.11.2019 (обновлено: 18:40 27.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с RT заявил, что отказ шведского суда по апелляции "Газпрома" на решение арбитража в споре с "Нафтогазом" носит асимметричный характер.
По его словам, эта ситуация поднимает вопрос об ангажированности суда по отношению к "Газпрому" и России.
"Удовлетворение нашей апелляции могло бы снять много проблем по взаимодействию и сотрудничеству, в том числе и для руководства "Нафтогаза"", — заявил Завальный.
Ранее суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решение арбитража в споре с украинским "Нафтогазом". Отмечается, что отменить или обжаловать решение суда нельзя.
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Газовые споры

В декабре 2017-ого и феврале 2018 года стокгольмский суд вынес решение по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива.
В пользу "Газпрома" было принято решение по иску о контрактах на поставки, а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присудили 4,673 миллиарда долларов.
Так как был произведен зачет встречных требований, то получилось, что "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда рублей.
Россия пыталась оспорить это решение, но безуспешно.
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Действующие контракты России и Украины на транзит российского газа истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят консультации о продолжении поставок.
На встрече в октябре Россия предложила пакетный вариант решения проблемы. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что рассматриваются различные варианты, но не обнуления.
В ноябре "Газпром" предложил украинской компании продлить действующий контракт или заключить на год новый. Обязательным условием должен стать отказ от взаимных требований в судах. Витренко допустил такой вариант, однако документ должен соответствовать законодательству Украины и европейским правилам.
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СтокгольмЮрий ВитренкоПавел ЗавальныйНафтогаз УкраиныГазпромГосдума РФШвецияМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вот вместо того, чтобы заявления делать, надо быстренько издать закон о запрете любых выплат Украине, как, например, государству, поддерживающему терроризм. Не важно как формулировать. И всё. У американцев надо учиться.
27 ноября, 17:31
swkss
13330005
А можно у вас узнать Павел Завальный, будет ли Миллер со своими так называемыми топ менеджерами платить из своих премий по арбитражу? или премии оставят а с народа "вырубят"....?
27 ноября, 17:18
VVOLAVIRP
83211022
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