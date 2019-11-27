Страны ОДКБ намерены укрепить связи между оборонными предприятиями

"В частности, проекты документов касаются совершенствования международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности, плана мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, развития интеграционных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных комплексов, организации и проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении.