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РИА Новости

Страны ОДКБ намерены укрепить связи между оборонными предприятиями

16:57 27.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Главы МИД, Минобороны и советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании в Бишкеке в среду рассмотрели проекты документов, подписать которые планируется в ходе предстоящей в четверг в столице Киргизии встречи глав государств-членов ОДКБ, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России.
"В частности, проекты документов касаются совершенствования международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности, плана мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, развития интеграционных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных комплексов, организации и проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении.
Участники заседания также обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, рассмотрели темы, связанные с противодействием преступлениям в сфере информационных технологий, а также приоритетные направления своей работы в период предстоящего председательства России в ОДКБ.
В заседании принял участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Принято решение о проведении очередного заседания Комитета секретарей Совбезов стран ОДКБ в Москве в апреле 2020 года.
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