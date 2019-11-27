В значительной части Ирана восстановили работу Интернета

ТЕГЕРАН, 27 ноя – РИА Новости. Интернет-подключение, ограниченное с 16 ноября в связи с беспорядками в Иране, восстановлено в значительной части страны, заявил в среду президент страны Интернет-подключение, ограниченное с 16 ноября в связи с беспорядками в Иране, восстановлено в значительной части страны, заявил в среду президент страны Хасан Роухани

"В течение нескольких дней и сегодня в значительной части страны был подключен интернет", - подтвердил Роухани, заявив, что восстановление работы сети продолжается. Выступление главы государства транслировало иранское телевидение. Слова Роухани прозвучали буквально спустя час после того, как в столице Ирана появился мобильный интернет. Домашний интернет заработал раньше – в субботу – воскресенье.

Ограниченный с 16 ноября по всей стране мобильный интернет заработал в многомиллионной иранской столице в среду в районе 16.00. Агентство IRNA, в свою очередь, сообщает, что мобильный интернет вновь заработал в целом ряде городов, в числе которых Тегеран, Бушер, Кум и Казвин, а также ряде провинций, в том числе в Хормозгане, Восточном Азербайджане и ряде других.

Решение об отключении широкого доступа в сеть было принято властями Ирана на следующий день после того, как 15 ноября по стране прокатилась волна протестов, перераставших в том числе в беспорядки с погромами, порчей имущества, поджогами бензоколонок и использованием оружия. Сообщалось о пострадавших со стороны сил правопорядка и участников беспорядков, при этом иранские власти не комментировали сведения о значительном числе пострадавших, появившиеся в западных СМИ.

После ограничения мобильного интернета в Иране были доступны в основном местные сайты, зайти же на иностранные сайты или воспользоваться основными поисковиками при помощи мобильного интернета было в течение этого периода невозможно.