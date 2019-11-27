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РИА Новости

В значительной части Ирана восстановили работу Интернета

16:52 27.11.2019 (обновлено: 16:57 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 ноя – РИА Новости. Интернет-подключение, ограниченное с 16 ноября в связи с беспорядками в Иране, восстановлено в значительной части страны, заявил в среду президент страны Хасан Роухани.
"В течение нескольких дней и сегодня в значительной части страны был подключен интернет", - подтвердил Роухани, заявив, что восстановление работы сети продолжается. Выступление главы государства транслировало иранское телевидение. Слова Роухани прозвучали буквально спустя час после того, как в столице Ирана появился мобильный интернет. Домашний интернет заработал раньше – в субботу – воскресенье.
Ограниченный с 16 ноября по всей стране мобильный интернет заработал в многомиллионной иранской столице в среду в районе 16.00. Агентство IRNA, в свою очередь, сообщает, что мобильный интернет вновь заработал в целом ряде городов, в числе которых Тегеран, Бушер, Кум и Казвин, а также ряде провинций, в том числе в Хормозгане, Восточном Азербайджане и ряде других.
Решение об отключении широкого доступа в сеть было принято властями Ирана на следующий день после того, как 15 ноября по стране прокатилась волна протестов, перераставших в том числе в беспорядки с погромами, порчей имущества, поджогами бензоколонок и использованием оружия. Сообщалось о пострадавших со стороны сил правопорядка и участников беспорядков, при этом иранские власти не комментировали сведения о значительном числе пострадавших, появившиеся в западных СМИ.
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После ограничения мобильного интернета в Иране были доступны в основном местные сайты, зайти же на иностранные сайты или воспользоваться основными поисковиками при помощи мобильного интернета было в течение этого периода невозможно.
Власти заявляли, что интернет будет восстанавливаться по мере воцарения спокойствия в стране - разморозка в других частях страны, если верить сообщениям иранских СМИ, началась в четверг - на следующий день после того, как впервые после беспорядков президент Ирана Хасан Роухани заявил о "победе" и еще одном пройденном "испытании".
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