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РИА Новости

В Крыму назвали позицию Apple по статусу полуострова прорывом

16:47 27.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип компании Apple. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Министр внутренней политики, информации и связи республики Крым Сергей Зырянов назвал информационным и технологическим прорывом устранение американской компанией Apple ошибки, связанной с территориальной принадлежностью полуострова.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория РФ.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
Вчера, 14:17
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"Это еще один информационный и технологический прорыв республики Крым. Я сегодня зашел и убедился сам, что на картах Apple поменяли Крым, поставили границу с Украиной, на сервисе "Погода" тоже убрали принадлежность полуострова Украине. Нас это только радует", - сказал Зырянов РИА Новости.
По его словам, Крым развивается и будет развиваться, несмотря ни на какие санкционные преграды, в том числе благодаря комплексной поддержке федерального центра.
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AppleКрымТехнологии
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