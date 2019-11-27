В Госдуме прокомментировали идею освободить малоимущие семьи от НДФЛ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава комитета Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов высоко оценил предложение освободить малообеспеченные семьи от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), отметив, что такой подход позволит в условиях кризиса поддержать граждан, находящихся на грани выживания.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума. В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи. Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.

"Если руководство страны одобрит предложение, мы придем к снижению противоречий и к консолидации общества. Работающие граждане с небольшими доходами почувствуют солидарность с ними государства, всех слоев общества. Очень важно, что будет простимулирован спрос и увеличится производство отечественной сельскохозяйственной продукции, товаров легкой промышленности, а также будут выведены из тени доходы малоимущих граждан", - заявил Гаврилов, которого цитирует его пресс-служба.