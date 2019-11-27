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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею освободить малоимущие семьи от НДФЛ

16:36 27.11.2019 (обновлено: 16:37 27.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов высоко оценил предложение освободить малообеспеченные семьи от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), отметив, что такой подход позволит в условиях кризиса поддержать граждан, находящихся на грани выживания.
В сентябре глава ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума. В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи. Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
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"Если руководство страны одобрит предложение, мы придем к снижению противоречий и к консолидации общества. Работающие граждане с небольшими доходами почувствуют солидарность с ними государства, всех слоев общества. Очень важно, что будет простимулирован спрос и увеличится производство отечественной сельскохозяйственной продукции, товаров легкой промышленности, а также будут выведены из тени доходы малоимущих граждан", - заявил Гаврилов, которого цитирует его пресс-служба.
По мнению парламентария, следует также подумать и о специфике регионов, поскольку "где-то процент бедного населения выше, чем в среднем по стране". В этой связи, отмечает депутат, компенсировать потери местных бюджетов позволит "перераспределение средств с помощью трансфертов из федерального бюджета, улучшение администрирования имущественных налогов, повышение эффективности расходов региональных бюджетов".
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Госдума РФСергей ГавриловРоссияОбщество
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