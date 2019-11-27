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РИА Новости

Военный аналитик предсказал Британии поражение в войне с Россией

16:30 27.11.2019 (обновлено: 17:07 27.11.2019)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты Британской армии
Солдаты Британской армии
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Британский эксперт Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне предрек британский армии поражение в случае войны с Россией.
В его докладе отмечается, что при любом конфликте у России будет полное превосходство по огневой мощи и скорости над британскими войсками.
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"В конечном счете это позволит обездвижить и подавить британские орудия и маневренные подразделения и тем самым приведет к всестороннему поражению британских подразделений", — отмечает Уотлинг.
Аналитик призывает Министерство обороны Великобритании вкладывать средства в высокоэффективные и высокоточные управляемые боеприпасы либо пересмотреть обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам. Если же Лондон не решится ни на один из этих сценариев, то ему следует умерить свои амбиции, считает Уотлинг.
Ранее компания "Уралтрансмаш" сообщила о завершении работ по модернизации миномета 2С4 "Тюльпан" и самоходной пушки "Малка", которая считается одной из мощнейших пушек в мире. Она предназначена для поражения целей и объектов противника в глубине обороны за линией фронта. При этом установка способна использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.
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Министерство обороны ВеликобританииВеликобританияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Им это нужно для того чтобы получить деньги из бюджета вот и все страшилки и угрозы нужно придумать не из от куда
27 ноября, 17:13
Ж Жахонгир Мавлонов
1410001
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