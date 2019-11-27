Военный аналитик предсказал Британии поражение в войне с Россией

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Британский эксперт Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Британский эксперт Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне предрек британский армии поражение в случае войны с Россией.

В его докладе отмечается, что при любом конфликте у России будет полное превосходство по огневой мощи и скорости над британскими войсками.

"В конечном счете это позволит обездвижить и подавить британские орудия и маневренные подразделения и тем самым приведет к всестороннему поражению британских подразделений", — отмечает Уотлинг.

Аналитик призывает Министерство обороны Великобритании вкладывать средства в высокоэффективные и высокоточные управляемые боеприпасы либо пересмотреть обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам. Если же Лондон не решится ни на один из этих сценариев, то ему следует умерить свои амбиции, считает Уотлинг.