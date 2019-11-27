Суд решил не взыскивать с подмосковного дворника два миллиарда рублей

Женщина во время устройства на работу в 2016 году не ознакомилась с содержанием документов, которые подписала, и стала учредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит. Суд первой инстанции удовлетворил иск о взыскании с нее задолженности. Женщина обратилась с жалобой в Мосгорсуд.