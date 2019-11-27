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РИА Новости

Суд решил не взыскивать с подмосковного дворника два миллиарда рублей

16:29 27.11.2019 (обновлено: 16:31 27.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о взыскании 2 миллиардов рублей с дворника из Воскресенска Светланы Бодровой, которая по невнимательности подписала кредитный договор при приеме на работу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Женщина во время устройства на работу в 2016 году не ознакомилась с содержанием документов, которые подписала, и стала учредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит. Суд первой инстанции удовлетворил иск о взыскании с нее задолженности. Женщина обратилась с жалобой в Мосгорсуд.
"Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда постановила отменить заочное решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы, принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований КБ "Судостроительный банк" в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов". Таким образом, апелляционная жалоба ответчика удовлетворена", - сказала Солопова.
Мосгорсуд учел тот факт, что суд первой инстанции рассмотрел дело заочно, без участия ответчиков. Мотивированное решение суда будет опубликовано на сайте Московского городского суда в предусмотренные законом сроки.
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Ульяна СолоповаМосковский городской судАгентство по страхованию вкладовМоскваВоскресенскПроисшествия
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