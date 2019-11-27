Противопожарную безопасность проверят на подмосковных стройплощадках

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора проведут рейды по соблюдению требований пожарной безопасности в ходе строительного процесса в рамках профилактики возникновения пожаров, аварий, предотвращения несчастных случаев. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Потребность в проведении таких рейдов возникла в связи с сезонным повышением рисков возникновения различных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью на стройках", – сообщил главный государственный строительный инспектор МО Артур Гарибян.

Инспекторы в ходе рейдов напомнят участникам строительства о необходимости соблюдения требований безопасности при проведении пожароопасных работ, устройстве и эксплуатации электросетей, электрооборудования и обогревательных приборов.