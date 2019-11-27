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РИА Новости

Противопожарную безопасность проверят на подмосковных стройплощадках

16:25 27.11.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора проведут рейды по соблюдению требований пожарной безопасности в ходе строительного процесса в рамках профилактики возникновения пожаров, аварий, предотвращения несчастных случаев. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Потребность в проведении таких рейдов возникла в связи с сезонным повышением рисков возникновения различных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью на стройках", – сообщил главный государственный строительный инспектор МО Артур Гарибян.
Инспекторы в ходе рейдов напомнят участникам строительства о необходимости соблюдения требований безопасности при проведении пожароопасных работ, устройстве и эксплуатации электросетей, электрооборудования и обогревательных приборов.
Отдельное внимание в ходе проверок уделят правильности хранения горючих материалов и оборудования и соблюдению противопожарного режима в строительных городках.
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Новости ПодмосковьяГлавгосстройнадзор Московской областиМосковская область
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